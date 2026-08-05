Una pieza de un cohete de SpaceX se estrella contra la Luna y abre un cráter de 30 metros

La pieza que impactó contra la Luna tiene el tamaño de un edificio de cinco plantas y pesa cuatro toneladas

El impacto no ha sido visible a simple vista desde la Tierra, situada a unos 363.105 kilómetros de distancia de la Luna

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Una enorme pieza de un cohete de SpaceX se ha estrellado contra la Luna, un choque accidental, que la NASA había previsto para este miércoles. El impacto del objeto de cuatro toneladas ocurrió a más de 8.000 km/h y por el momento no se tienen imágenes del cráter que ha provocado en el satélite natural de la Tierra.

La pieza de la segunda etapa de un cohete Falcon 9 de SpaceX ha estado flotando en el espacio desde el año pasado y se preveía que golpearía una zona cerca del cráter Einstein, parte de la Luna que recibe luz solar.

La colisión se habría producido en torno a las 07:35 BST (hora en Florida), no habría sido visible a simple vista, pero un operador de telescopio declaró a la BBC que se había detectado un "resultado preliminar alentador" desde Chile.

La pieza de cuatro toneladas podría haber creado un cráter en la Luna de unos 30 metros

La etapa superior del cohete que colisionó con la Luna tiene el tamaño de un edificio de cinco plantas y una masa en la Tierra de al menos 4 toneladas.

La Agencia Espacial de EEUU (NASA) está monitorizando lo ocurrido, aunque ya habían informado que esta colisión no representará ningún peligro para la Tierra.

El impacto, sin embargo, ha provocado la aparición de un cráter de entre 20 a 30 metros de diámetro en la superficie lunar, según un estudio preliminar realizado por un grupo de científicos internacionales.

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El accidente, que se ha descrito como un "pequeño y curioso experimento en la Luna", puede provocar un aumento en las colisiones fuera de control lo que supone una amenaza para la exploración espacial en el futuro.