El sexagenario ha confesado los hechos en una llamada telefónica a la Policía Nacional

La víctima murió tras recibir un golpe en la cabeza con un objeto contundente metálico que ha sido localizado en el lugar de los hechos

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ValenciaUn joven de 20 años ha sido asesinado en un bar de Valencia por un hombre de 62 años que, tras contactar a través de una llamada con la Policía Nacional, ha confesado el crimen.

Ha sido a las 9:30 horas de este miércoles cuando el 091 recibía la llamada del agresor, ahora detenido después de que los agentes del grupo de Homicidios y Policía Científica se personasen en el lugar de los hechos, en la calle de los Hierros.

El joven asesinado en Valencia presentaba un fuerte golpe en la cabeza

La víctima mortal, de nacionalidad colombiana, como el agresor, murió tras recibir un golpe en la cabeza con un objeto contundente metálico que ha sido localizado en el lugar de los hechos, según fuentes policiales citadas por EFE.

Al parecer, el detenido es el propio dueño del bar de comida colombiana en el que ha ocurrido todo. Tras una noche de fiesta, según informa el medio Levante-EMV, acabaron en el citado local, donde el sexagenario acabó matando al joven, que era amigo y cliente suyo, tras una discusión.

Tras recibir el aviso, varios agentes de la Policía Nacional y de la Policía Local han acudido al lugar del crimen, donde se encontraba el autor confeso del homicidio, que fue inmediatamente detenido.