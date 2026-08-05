María Tardón, jueza de la Audiencia Nacional, ha pedido a la Benemérita detalles sobre su actuación ante la entrada masiva en la ciudad autónoma los días 30 y 31 de julio

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CeutaLa jueza de la Audiencia Nacional María Tardón ha pedido a la Guardia Civil un informe sobre su actuación ante la entrada masiva de migrantes en Ceuta los días 30 y 31 de julio y que detalle si se recibió alguna información en días previos que pudiera haber alertado sobre lo que iba a ocurrir.

La jueza ha hecho esta petición al instituto armado en la investigación que ha abierto sobre lo ocurrido en Ceuta, pesquisas en las que también ha solicitado a la Policía un informe para determinar si se trató de "una acción concertada o dirigida" por algún "grupo criminal".

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La jueza pide a la Guardia Civil detallar también las labores de rescate en aguas territoriales españoles

En el caso de la Guardia Civil, la magistrada reclama a la Jefatura de Información de Instituto Armado que informe del "dispositivo desarrollado por los distintos efectivos desplegados en el territorio, particularmente en lo relativo a las operaciones de rescate de las personas que se hayan localizado en las aguas territoriales españolas", así como sus circunstancias personales "conocidas". Además, en el caso de los fallecidos, pide conocer "la causa y la data de la muerte", mientras que en lo relativo a los "supervivientes", reclama conocer "su identidad y datos de localización" que los agentes hayan podido recabar.

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Por su parte, en un auto, ha reclamado también a la Comisaría General de Extranjería y Fronteras (UCRIF) de la Policía Nacional emitir también paralelamente un informe sobre la "entrada irregular masiva" con el objetivo de saber si se trata de una "acción concertada".

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La petición, además, llega tras acordar la jueza abrir diligencias después de una denuncia de la organización Iustitia Europa interpuesta el pasado 30 de julio contra funcionarios, "integrantes de organizaciones criminales" y autoridades españolas y extranjeras que pudieran ser identificadas.

En ella, clamaban contra presuntos delitos contra la Seguridad del Estado, contra la Nación, por favorecimiento de la inmigración ilegal y el tráfico de personas, organización criminal y omisión del deber de perseguir delitos.

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Así, ahora la magistrada reclama a la UCRIF que traslade "cuantos elementos de identificación de quienes hubieran podido participar en tales acciones" o "de tener alguna constancia" sobre los hechos.

En este sentido, la jueza, que también acuerda informar de la apertura de diligencias a la Fiscalía, señala que todavía está pendiente de "resolver" la "competencia penal" de la Audiencia Nacional sobre los hechos denunciados.