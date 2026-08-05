Identificado como Jeanine John Taele y residente en Downey, el detenido disponía de todo un arsenal y tenía un cuaderno con "declaraciones preocupantes"

La detención se produjo dos días antes de que Donald Trump viajara al lugar para participar en un acto recaudatorio de fondos

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Los ÁngelesLas autoridades de Estados Unidos investigan un posible nuevo intento de asesinato contra Donald Trump en uno de sus campos de golf en Los Ángeles, California, donde un hombre de unos 38 años ha sido detenido como sospechoso después de ser avistado recorriendo las instalaciones mientras tomaba fotografías y grababa vídeos del dispositivo de seguridad desplegado en la zona.

Los hechos, concretamente, han tenido lugar en el club de golf del mandatario la ciudad de Rancho Palos Verdes, en el condado angelino, donde los agentes allí desplegados se vieron alertados por la conducta del individuo a apenas dos días de que Trump viajara al lugar para participar en un acto recaudatorio de fondos.

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El hombre detenido en el club de golf de Donald Trump en Los Ángeles iba armado

Identificado como Jeanine John Taele y residente en Downey, según ha informado la cadena Fox, las autoridades han podido comprobar que además iba armado en el momento de su detención, que ha tenido lugar después de que agentes federales vestidos de civiles lo vieran paseando por el predio del campo de golf tomando fotografías y grabando vídeos, al tiempo que parecía vigilar las actividades de planificación de seguridad.

Durante el cacheo, los agentes descubrieron que portaba 16 cartuchos cargados con munición de punta hueca. Además, tras la inspección de su vehículo y su vivienda, han incautado un rifle de plataforma AR modificado ilegalmente, una pistola 1911 de calibre 45, un receptor superior de plataforma AR, chalecos antibalas, munición a granel para pistolas y rifles, dos dispositivos de señal de radio; todo un arsenal al que además se une el hallazgo de varios cuadernos con ideas que las autoridades de la zona describieron como "declaraciones preocupantes".

Además, las autoridades han subrayado que el hombre arrestado estaba siendo investigado por robo por el Departamento de Policía de El Segundo. No obstante, las pesquisas que están a cargo del Servicio Secreto, el Departamento de Sheriff y la Oficina Federal de Investigación de Estados Unidos (FBI, por sus siglas en inglés) continúan adelante, y no se descarta la posibilidad de que puedan añadirse nuevos cargos.