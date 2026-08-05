El Instituto de Medicina Legal ha practicado 77 autopsias tras recibir 79 cadáveres en Ceuta

Interior cifra en 72.000 los migrantes que entraron en Ceuta durante la crisis y asegura que 70.000 ya han retornado

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La avalancha de migrantes que entraron a Ceuta el pasado fin de semana muestra su cara más dramática: los fallecidos hasta el momento se cifran en 142, aunque hay al menos un centenar de desaparecidos, muchos de ellos adolescentes y menores. Muchas familias siguen desesperadas intentando dar con hijos, hermanos y parientes que solo avisaron que se iban a España.

Hasta ahora se han podido recuperar 79 cuerpos en aguas españolas asciende a 79 y la ONG 'Caminando Fronteras' sitúa ya en 63 los recogidos en aguas marroquíes. De ellos ya se han realizado las autopsias a 77 de los que fueron trasladados al Instituto Forense.

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El Instituto de Medicina Legal (IML) de Ceuta recibió este martes los cuerpos de 79 personas fallecidas en el mar intentando cruzar la frontera hacia España y se ha realizado la autopsia a 77 cuerpos, según el comunicado divulgado por la institución.

Los médicos forenses han realizado 77 autopsias, de las que se ha identificado a dos personas de las que fallecieron durante la entrada masiva de más de 70.000 personas el pasado viernes.

Muchas familias siguen buscando a sus familiares desaparecidos y la Guardia Civil ha abierto una oficina en El Tarajal para que puedan aportar datos que faciliten la identificación. Se teme que sus cuerpos acabaron en el fondo del mar. Los datos oficiales de esta tragedia siguen siendo provisionales.