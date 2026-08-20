A pesar de poder correr y saltar, algunos robots todavía tropiezan, se desorientan o se golpean, por lo que todavía les queda mucho que perfeccionar

China asombra con sus robots humanoides, máquinas capaces de sustituirnos en todo menos en rapidez, por ahora

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La Conferencia Mundial de Robótica de Pekín ha dado comienzo este miércoles, teniendo como protagonistas a los robots humanoides que adelantan un futuro y demuestran que las máquinas ya son capaces de hacer casi de todo. Sin embargo, aún les queda mucho que perfeccionar, pues a pesar de poder correr y saltar, algunos todavía no saben cuándo parar.

La capital china acoge desde este miércoles la Conferencia Mundial de Robótica donde se están viendo robots humanoides que tocan el piano, bailan, mueven paquetes, embolsan productos o incluso dirigen el tráfico. Este evento transporta a un futuro en el que las máquinas son cada vez más capaces para sustituir a los humanos en ciertas labores.

Robots humanoides que todavía tienen mucho que mejorar

China es el país que encabeza el avance tecnológico en relación con los robots y, según explican sus inventores, estas máquinas podrían remplazar puestos de trabajo en fábricas, restauración o labores domésticas al poder trabajar durante las 24 horas del día.

Sin embargo, los robots con forma de humano todavía son lentos y en algunos casos, también torpes. Aunque pueden caminar, correr más rápido o saltar más alto que sus creadores humanos, todavía tienen mucho que mejorar en cuestiones de habilidad, pues algunos todavía tropiezan, se desorientan o se golpean.