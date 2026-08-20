Este descenso térmico dejará un fin de semana de inestabilidad con cielos cubiertos y alguna precipitación, pero con temperaturas máximas que irán subiendo a partir del domingo

Durante la jornada del viernes continuarán las precipitaciones, principalmente en zonas del cantábrico, aunque irán perdiendo intensidad a lo largo del día

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La llegada de una dana deja un notable desplome de las temperaturas en buena parte de la Península, un cambio de tiempo que perdurará hasta el fin de semana cuando se esperan más tormentas, especialmente en zonas del norte peninsular, pero un nuevo aumento de las temperaturas a partir del domingo.

Durante la jornada de hoy, la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) alerta de importantes tormentas, que podrán llegar acompañadas de precipitaciones, fuertes rachas de viento e incluso granizo, un temporal que podrá extenderse hasta el lunes 24 de agosto.

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Inestabilidad durante todo el fin de semana

Este descenso térmico dejará un fin de semana de inestabilidad con cielos cubiertos y alguna precipitación, pero con temperaturas máximas que irán subiendo. Durante la jornada del viernes continuarán las precipitaciones, principalmente en zonas del cantábrico, aunque irán perdiendo intensidad a lo largo del día. También se esperan precipitaciones en algunos puntos del nordeste peninsular y Baleares.

Durante el fin de semana, la Aemet pronostica más tormentas en el noreste peninsular. Cataluña, el este de Aragón y el norte de la Comunidad Valenciana también podrían registrar chubascos. Se espera que estas tormentas continúen hasta el lunes, cuando expertos alertan de importantes acumulados.

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Las temperaturas volverán a subir a partir del domingo

En cuanto a las temperaturas, durante este jueves los termómetros descenderán en buena parte del país, llegando a registrar hasta 8 grados menos en zonas de Andalucía. Sin embargo, seguirán siendo especialmente elevadas en en Baleares y en el litoral mediterráneo.

No obstante, este alivio térmico será efímero, pues a partir del domingo se prevé un ascenso de las máximas en el noroeste, interior y suroeste, además de en el mediterráneo y Baleares. En zonas del País Vasco, los termómetros incluso podrán pasar de 24 grados el viernes a 34 el domingo.