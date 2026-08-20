China asombra con sus robots humanoides, máquinas capaces de sustituirnos en todo menos en rapidez, por ahora

Los modelos humanoides de robots ya pueden realizar las mismas funciones profesionales o domésticas que nosotros, son aún más lentos pero no requieren descanso

Los robots ya son parte del paisaje humano: China marca el paso en la fabricación de robots humanoides cada vez más perfectos

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La Conferencia Mundial de Robótica de Pekín, inaugurada este miércoles, ha mostrado un panorama en el que los robots humanoides avanzan con rapidez hacia tareas que hasta ahora realizaban personas. En el recinto, estos dispositivos no solo posan ante las cámaras, sino que mueven paquetes, embolsan productos, doblan ropa y recogen basura mientras sus fabricantes buscan que dejen de ser simples atracciones tecnológicas para convertirse en trabajadores y bienes de consumo.

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Máquinas capaces de todo, pero aún lentas

El encuentro reúne más de 3.000 productos desarrollados por más de 300 empresas, según los organizadores. Entre ellos destacan máquinas capaces de clasificar paquetes, operar en supermercados o asumir labores domésticas. En un estand que simulaba un comercio, un robot introducía artículos en una bolsa de plástico, aunque encontraba dificultades para cerrarla. Otros trasladaban mercancías, ordenaban ropa esparcida por una habitación o incluso actuaban como policías de tráfico. En otro espacio, una máquina recogía con lentitud objetos dispersos por un salón y los depositaba ordenadamente en una caja, una demostración de que el mayor desafío sigue siendo manipular objetos blandos y distinguir la basura de pertenencias valiosas como un teléfono móvil.

Los expertos reconocen que China lidera el progreso y que sus empresas han ingresado 24.000 millones de dólares solo en el primer semestre del año. Aunque estos robots aún deben mejorar en tareas de habilidad, ya corren más rápido, saltan más alto y son más fuertes que los humanos, según defienden sus desarrolladores. Además, pueden trabajar 24 horas al día, un argumento que sus inventores presentan como ventaja frente a los trabajadores de carne y hueso.

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La conferencia sirve también como antesala de los Juegos Mundiales de Robots Humanoides, que comienzan este fin de semana. Decenas de máquinas han ensayado la ceremonia de inauguración en un espectáculo que recuerda más a un desfile militar que a una presentación deportiva.