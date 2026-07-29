Rocío Martín 29 JUL 2026 - 16:15h.

Donald Trump ha encontrado un nuevo enemigo en sus guerras comerciales: el robot humanoide chino.

OpenAI reconoce que su IA se rebeló y lanzó un ciberataque: "Su inteligencia se nos puede ir de las manos"

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Donald Trump ha encontrado un nuevo enemigo en sus guerras comerciales. El robot humanoide chino representa, para el presidente, la nueva amenaza para su seguridad y ha prohibido su venta en Estados Unidos. Teme que, poco a poco, se puedan convertir en un ejército de infiltrados. Y a tener de lo que señalan los expertos, puede tener razón. "Tienen la posiblidad de enviar datos al fabricante o al Gobierno que toque".

Para los que piensen en los robots humanoides que aprietan tornillos, doblan ropa, preparan cafés, ensamblan piezas, clasifican mercancías, para esos eficaces trabajadores todo puede parecer una locura, pero no. Estos mismos robots humanoides pueden convertirse en un ejército de espías porque van armados de cámaras, micrófonos, sensores, conexión permanente a internet e inteligencia artificial.

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Este temor ha llevado a Washington a prohibir la comprar de nuevos robots y conversores eléctricos a China. Pekin podría exigir a sus empresas acceso a los datos de esos dispositivos y obtener información sensible. Y el gobierno Chino podría tomar el control remoto de esos robots o interrumpir infraestructuras eléctricas críticas. "Europa y España debería tener más cuidado al respecto con este tipo de temas", dicen los expertos, que comparten este temor.

Una de las empresas afectadas es Unitree Robotics. Venden cuadrúpedos por menos de 3.000 euros y humanoides por entre 10.000 y 25.000 y el Pentágono le ha acusado de tener vínculo con los responsable militares de China. Las exportaciones Chinas de robots industriales crecen a un ritmo del 20% cada año. Estados Unidos trata de impedir que China domine este igual que hizo con los paneles solares, las baterías o los drones. La prohibición podría dar tiempo a los fabricantes estadounidenses para desarrollar alternativas competitivas.

La Comisión Federal de Comunicaciones (FCC) estadounidense ha incorporado pues a su 'lista negra' a los dispositivos robóticos avanzados, definidos como robots móviles, tales como humanoides y cuadrúpedos, de fabricación extranjera al considerar que representan "riesgos inaceptables para la seguridad nacional de Estados Unidos o la seguridad de los ciudadanos estadounidenses".

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Además de vetar la importación de dispositivos robóticos avanzados, la FCC también ha añadido a su Lista de Dispositivos Cubiertos los inversores de potencia conectados fabricados en el extranjero, utilizados en la energía fotovoltaica y para la infraestructura de IA.

La decisión de incorporar ambas categorías al listado se produce tras las determinaciones, tanto para robots como para inversores, de que estos productos fabricados en el extranjero, independientemente de su nacionalidad de origen, "representan riesgos inaceptables para la seguridad nacional de Estados Unidos o la seguridad de los ciudadanos estadounidenses".

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En sus determinaciones, las agencias de seguridad estadounidenses hicieron referencia, entre otras cosas, a la posibilidad de que estos dispositivos crearan vulnerabilidades en la cadena de suministro que podrían perturbar la seguridad económica y nacional de Estados Unidos, y que podrían generar un riesgo de ciberseguridad que amenazara la infraestructura crítica del país.

No obstante, la resolución incluye la exención para dispositivos robóticos avanzados e inversores de potencia en el caso de que el Departamento de Guerra (DoW) o (en el caso de los inversores de potencia) el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) hayan otorgado una "Aprobación Condicional" tras determinar que dichos dispositivos o clases de dispositivos no presentan riesgos inaceptables, por lo que los fabricantes interesados deberán presentar una solicitud de Aprobación Condicional.

Asimismo, la FCC ha precisado que esta medida y las restricciones impuestas desde ahora se aplican a los nuevos modelos de dispositivos, por lo que no afecta el uso continuado por parte del consumidor de los dispositivos que haya adquirido previamente ni tampoco impide que los minoristas sigan vendiendo, importando o comercializando los modelos pertinentes que hayan sido aprobados previamente mediante el proceso de autorización de equipos de la Comisión. Asimismo, no afecta en absoluto la compra ni el uso por parte del Gobierno federal.

"Siguiendo el liderazgo del presidente Trump, la FCC continuará haciendo su parte para asegurar las cadenas de suministro críticas de Estados Unidos y, con la medida de hoy, la FCC actúa en estrecha colaboración con nuestras agencias de seguridad nacional para lograr precisamente eso", ha señalado Brendan Carr, presidente de la FCC.

La Lista Cubierta de la FCC es una lista de equipos y servicios de comunicaciones que se considera que representan un riesgo inaceptable para la seguridad nacional de los EEUU o para la seguridad de los ciudadanos estadounidenses. Los equipos incluidos en el listado tienen prohibido obtener la autorización de la FCC y tienen prohibido recibir nuevas autorizaciones, lo que impide que nuevos dispositivos ingresen al mercado estadounidense. Según la legislación estadounidense, la Comisión solo puede actualizar su 'lista negra' por indicación de las autoridades de seguridad nacional.

Además de los inversores y robots de última generación fabricados en el extranjero, la lista de la FCC incluye desde 2021 los equipos de telecomunicaciones fabricados por las empresas chinas Huawei Technologies Company o ZTE Corporation, así como otras los productos de otras compañías chinas como China Unicom o China Telecom.

No se trata únicamente de una disputa comercial. Estados Unidos considera que la próxima revolución industrial estará impulsada por sistemas inteligentes capaces de moverse, aprender y tomar decisiones mediante inteligencia artificial. Quien controle esa cadena de suministro tendrá una ventaja económica, militar y estratégica durante las próximas décadas.