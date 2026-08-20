El objetivo prioritario de la actuación es ofrecer una alternativa de alojamiento a las personas que se encontraban en situación de calle en la zona de El Trampolín y Loma Colmenar

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CeutaLas autoridades han comenzado este jueves el desalojo de la playa de El Trampolín de Ceuta, donde miles de migrantes permanecían asentados. El objetivo es trasladarlos a distintos recursos de acogida habilitados en la ciudad, después del acuerdo alcanzado entre el Gobierno central y el Ejecutivo de la ciudad autónoma.

La operación ha arrancado a primera hora de la mañana, a alrededor de las 7:00, inicialmente con tranquilidad y sin incidentes. Así, se ha pedido a las personas que se encuentran en la playa que recojan sus pertenencias y se concentren en la zona para facilitar un traslado progresivo y ordenado.

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Entre 3.500 y 5.000 inmigrantes se encontraban en la playa de El Trampolín de Ceuta

El dispositivo está acompañado por un amplio despliegue de Policía Nacional, Guardia Civil y Policía Local, que está provocando importantes dificultades para la circulación de vehículos en los alrededores. Según fuentes policiales, se estima que en la playa se encontraban entre 3.500 y 5.000 personas, una cifra que toma como referencia, entre otros datos, los alrededor de 3.500 menús distribuidos este miércoles.

Una vez agrupadas las primeras 1.000 personas, arranca el traslado. El Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones ha habilitado inicialmente los espacios de Loma Margarita y El Embolsamiento, con capacidad conjunta para acoger a unas 1.800 personas, 300 plazas más de las anunciadas. Según ha informado el departamento, estos recursos tendrán carácter temporal y se ampliarán progresivamente a medida que concluyan los trabajos de adecuación del resto de emplazamientos previstos.

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De este modo, el objetivo prioritario de la actuación es ofrecer una alternativa de alojamiento a las personas que se encontraban en situación de calle en la zona de El Trampolín y Loma Colmenar, de forma que dejen de pernoctar en la vía pública o en la propia playa.

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En este sentido, el Ministerio señala que el acceso a estos recursos se está realizando de forma voluntaria y que se ofrece a los migrantes la posibilidad de trasladarse a espacios de acogida "en unas condiciones adecuadas y seguras".

El dispositivo se desarrolla en coordinación con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y el Gobierno de Ceuta, y la actuación forma parte del dispositivo extraordinario puesto en marcha por el Gobierno de España para reforzar la capacidad de acogida de la ciudad ante la situación excepcional que atraviesa, en colaboración con entidades del tercer sector como Engloba y ACCEM. Así, las administraciones trabajan ahora en la habilitación del resto de espacios previstos para completar el traslado de las personas que permanecen en la zona.