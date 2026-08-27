El nuevo Instagram para menores limita el tiempo de uso y apaga la aplicación durante la madrugada

Meta acuerda pagar 15.400 millones de euros para resolver el juicio sobre el daño de las redes sociales a adolescentes

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Los menores pueden despedirse de las redes sociales tal y como las conocen. El acuerdo histórico al que ha llegado Meta para evitar un juicio que podía haberle llevado a la quiebra afecta directamente a los jóvenes. La compañía pagará alrededor de 16.000 millones y va a cambiar las reglas del juegos en Instagram para los usuarios que tienen entre 13 y 17 años.

Habrá límite de tiempo de dos horas al día, un modo nocturno que desactivará la aplicación desde la medianoche hasta las 6:00 horas de la mañana y un modo escolar que silenciará las notificaciones mientras están en el colegio. Se ocultarán por defecto los me gustas y las reacciones de cada publicación, además de bloquear los filtros de maquillaje extremos.

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El acuerdo extrajudicial al que ha llegado Meta lo revoluciona todo

Lo de pasar horas y horas en redes sociales, haciendo scroll infinito, se ha acabado para los menores. Hasta ahora eran básicamente los padres los que ponían las normas. El acuerdo extrajudicial al que ha llegado Meta lo revoluciona todo.

"Antes, la responsabilidad era solamente de los padres, ahora se transfiere esa responsabilidad a los operadores, a las plataformas", explica Xavier Ribas, abogado especializado en derecho digital.

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En la Unión Europea ya hay límites de acceso para los menores de 14 años, pero no hay restricciones de tiempo. Los expertos aseguran que lo fundamental para poder realizar ese control digital es que las cuentas dejen de ser anónimas.

"En el momento que tú puedas identificar una cuenta con un DNI, podrás hacer las limitaciones de tiempo y de horario", precisa Ulises Cortés, experto en redes sociales de la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC).

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El primer paso para frenar la adicción de los jóvenes a las redes sociales ya se ha dado, pero habrá que ver si se inventan algo nuevo para tenerlos enganchados, porque esa es la esencia del negocio de estas plataformas.