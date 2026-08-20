El primer testigo apunta a Mark Zuckerberg: priorizó las ganancias a la seguridad porque lo importante es incentivar el consumo continuo

Juicio en EEUU: Meta niega cualquier intención en enganchar a niños a Facebook e Instagram

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El juicio contra Meta que podría cambiar las reglas de funcionamiento de las redes sociales sigue su curso. Un exingeniero de la tecnológica ha declarado que el presidente ejecutivo, Mark Zuckerberg, priorizó las ganancias a la seguridad porque lo importante es incentivar el consumo continuo eludiendo su responsabilidad de proteger a los menores en Facebook e Instagram.

El primer testigo en el juicio histórico contra Meta, Arturo Béjar, que trabajó en la multinacional entre 2009 y 2021, ha explicado que Zuckerberg participaba de cerca en gran parte de la toma de decisiones, y que los cambios en los productos solo se hacían si él los ordenaba.

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"Si Mark convierte algo en una prioridad, se mueven montañas en cuestión de meses", ha declarado Béjar, ante el Tribunal de Oakland (California) sobre las demandas presentadas por 29 estados que acusan a Meta predisponer el funcionamiento de las plataformas para crear adicción entre los usuarios menores de edad, así como por recopilar ilegalmente datos de menores de 13 años.

El exingeniero de Meta se ha mostrado muy crítico con su antigua empresa en materia de seguridad infantil. Ha explicado que las plataformas Facebook e Instagram utilizaban métricas como las "interacciones sociales significativas" y los "usuarios activos diarios" para recompensar a los empleados, priorizando los beneficios por encima de la seguridad.

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Esa estrategia impulsó el diseño de notificaciones atractivas y el desplazamiento infinito (scroll). “Las notificaciones buscan regresar al usuario para generar ingresos, no cuidar su salud mental”, relató Bejar, al que Meta intentó bloquear sin éxito su testimonio ante el Tribunal.

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Meta diseñó una herramienta para proteger a los menores "para fallar"

También aseguró que la herramienta que utiliza Meta para animar a los usuarios a tomarse un descanso — que Meta ha esgrimido en su defensa— estaba "diseñada para fallar", porque hay que configurarla y los recordatorios son fáciles de ignorar.

Sobre la restricción a menores de 13 años en las redes sociales de Meta, la compañía ha asegurado que advierte a los usuarios deben tener al menos esa edad para abrir una cuenta, en línea con la legislación federal de privacidad infantil de Estados Unidos. Bejar, sin embargo, ha declarado que en Instagram predomina la política de “no preguntar, no decir” sobre usuarios por debajo de esa edad mínima

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El exingeniero de Meta detectó “decenas de miles” de cuentas de menores de 13 años en Instagram y explicó que la empresa sabía que esos niños estaban usando la red social. Además, apuntó a que la compañía cuenta con infraestructura técnica avanzada para detectar cuentas falsas y puede identificar perfiles sospechosos de pertenecer a menores de esa edad y así exigir verificación, pero no existen “objetivos ni indicadores” para identificar de forma activa a esos usuarios.