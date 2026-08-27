El Barça frena el homenaje a sus ocho campeones del mundo: el reconocimiento no llegará al Camp Nou

Investigan a los antidisturbios que golpearon a un joven aficionado del Barça al sacar la bandera 'estelada'

Compartir







El FC Barcelona ha cancelado el homenaje a los ocho jugadores de su plantilla que fueron campeones del mundo con España. Para el club, no es el mmento más adecuado tras el incidente con las esteladas que se vivió en Elche. Afirman que el fútbol debe servir para unir y no para generar enfrentamientos. Un mes después de ganar el Mundial, pasamos de la euforia a la polémica.

A los jugadores que salieron campeones en Nueva York se les recibió con honores en el Metropolitano y se les vitoreó este pasado miércoles en el Santiago Bernabéu. Han recibido homenajes allá por donde han ido, incluso Pedro Porro con el Tottenham en Londres. Pero el reconocimiento se cancela en el Camp Nou.

División de opiniones entre los aficionados culés

La decisión de la cúpula del Barça llega tras lo sucedido en la previa del partido contra el Elche. En aquel episodio, la policía se acercó a la afición culé, retiró una estelada y protagonizó la detención de un joven entre varios agentes.

"Desde el FC Barcelona rechazamos y condenamos la actuación desproporcionada y violenta", indicó Joan Laporta. En su lugar, como indica el presidente del club blaugrana: "En el partido contra el Athletic de Bilbao habrá un acto de exaltación a la estelada". Será a cargo de Asamblea Nacional catalana, que repartirá 10.000 banderas a una afición dividida.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

"A mí me hubiera gustado que se celebre, como español me hubiera gustado bastante", cuenta un aficionado culé. "A los aficionados nos hace mucha ilusión por el tema de que viene Rodri, por el tema de todos los mundialistas", agrega otro.

Pero hay otros hinchas a los que no les emociona: "A mí personalmente me da bastante igual que lo hayan cancelado", señala un hombre. "Las banderas son nuestra insignia también", precisa otra mujer, en apoyo al uso de la estelada. Lejos quedan los momentos de unión.

No te pierdas toda la actualidad en nuestro perfil de Discover

Los ocho campeones culés ya tuvieron un acto de reconocimiento en el Estadio Manuel Martínez Valero. Desde el Barça subrayaron en un comunicado: "La estelada es un símbolo legal y su exhibición constituye una manifestación legítima de la libertad de expresión y no puede ser considerada, por sí misma, una incitación al odio o a la violencia".