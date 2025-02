Pero el vídeo de László Gaál no es lo que parece . De hecho ninguno de los planos que acaban de ver es real. Ni siquiera el cómo se hizo. Todo, absolutamente todo, se ha generado con Inteligencia Artificial (IA). Imposible distinguir lo que es real de lo que no lo es. Un reto para el que los generadores de contenido también buscan el antídoto.

El anuncio de László Gaál (The Pisanos // Porsche spec ad) es un anuncio al que no le falta detalle. El creador de contenido no ha dudado en echar mano de la IA, en la carrera que existe por tener herramientas cada vez más listas. "Es una carrera geopolítica, de inversión y datos para intentar tener el modelo más completo y el más competente", destaca Aleix Valls, CEO y fundador de Liquid Labs.