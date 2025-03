Empezó a escribir el libro bajo los compases de la 'Tercera sinfonía de Beethoven', rememorando sus años de doctorado en París, y dio un último repaso al manuscrito con el fondo de 'Madame Butterfly', de Puccini, alternado con el 'Fausto' de Charles Gounod. Con los compases de las cantatas de Bach y 'Così fan tutte' de Mozart , cerró su corolario y terminó de vaciar su mente a la espera del pensamiento crítico del lector. "Lo que no es criticable no puede ser aceptado como aportación humana", avanza.

Toda la vida he escrito mientras escucho música culta o clásica. La descubrí con mi abuela, gran melómana, y ella fue la responsable de grabarme esta afición. La belleza musical realza los sentidos, me facilita la narración sobre la humanidad en proceso de deshumanización.

La biotecnología intervendrá en los procesos sociales, de manera que habrá varias especies en poco tiempo. Ocurrirá posiblemente en los próximos 60 años. Habrá una no alterada genéticamente, la alterada, los cíborgs y los creados desde cero. La diversidad será fundamental. No seremos sapiens, por supuesto. Tendremos un funcionamiento parecido porque la inteligencia artificial y creativa generará lenguajes y logaritmos que nos permitirá conectarnos entre nosotros. No es utopía, sino una distopía que es auténtica. Es la realidad. Me fascina la idea que estaba ya en 'La guerra de las galaxias', con una gran diversidad de criaturas conscientes con inteligencia.