Contarle nuestros problemas a la Inteligencia artificial puede parecer extraño, pero entre los jóvenes es cada vez más habitual. Para muchos, se ha convertido en el confidente perfecto: barato, no juzga y disponible las 24 horas. Pero los expertos advierten de sus riesgos.

Muchas personas reconocen que utilizan la IA para contarle sus problemas: “Me ayuda a entenderme más, a analizarme la cabeza, a quitar hierro a ciertas cosas y a tener más seguridad en mí misma”, cuenta una usuaria que reconoce que, en vez de ir a terapia, prefiere desahogarse con ChatGPT.

Este uso se ha vuelto cada vez más común: la IA actúa como un interlocutor que escucha sin juzgar y que incluso ofrece consejos prácticos, como qué contestar a un mensaje o cómo afrontar un plan que genera ansiedad. Sin embargo, los expertos advierten de los riesgos.

Las herramientas de inteligencia artificial no son psicólogos

Las herramientas de inteligencia artificial no son psicólogos, y aunque puedan dar apoyo puntual, también pueden generar falsas creencias sobre la propia salud mental o dar recomendaciones inadecuadas. “La IA va a ser siempre complaciente”, señalan los expertos, lo que puede acabar empeorando el problema.

Los profesionales insisten en que la diferencia es clara: un psicólogo no solo escucha, sino que interpreta, confronta y guía. Y recuerdan que si se decide usar este tipo de aplicaciones, conviene tener en cuenta varias precauciones, como no compartir nunca la cuenta con nadie, borrar las conversaciones que contengan información sensible y, sobre todo, no asumir las respuestas como una verdad absoluta.