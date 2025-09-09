La IA permitirá atender mejor a los pacientes: la oncología, una de las grandes beneficiadas

Antoni Mateu 09 SEP 2025 - 01:30h.

La aplicación de inteligencia artificial en el sector sanitario pronostica avances alentadores en varios aspectos

Revolución silenciosa: las tecnologías sanitarias que cambiarán la atención médica en los próximos años

Del mismo modo que la inteligencia artificial optimiza tareas, también promete optimizar cómo las personas son atendidas en consulta. No porque sea una máquina quién se encargue de ello, sino por la disposición de la información de las personas. En este sentido, desde Informativos Telecinco hemos contactado con el departamento de IA de ASHO, compañía catalana dedicada a la codificación sanitaria, y quiénes ilustran algunas pistas de un cambio de paradigma que “ya ha empezado”, de acuerdo a lo que explican.

“La medicina personalizada busca conseguir un tratamiento óptimo para cada persona teniendo en cuenta su historia clínica, comorbilidades, hábitos de vida, perfil genético, etc.”, explica el grupo de expertos. Sin embargo, todos estos aspectos son informaciones que se han de recabar, tratar y poder visualizar de una manera inmediata para que los especialistas puedan ejercer dicho trabajo de esta forma. Así pues, ¿qué papel desempeña la IA?

La capacidad de almacenamiento, procesamiento de datos y de cálculo son las claves

El grupo de expertos pone encima de la mesa el hecho de que “ la IA es capaz de procesar enormes volúmenes de datos clínicos en segundos y detectar patrones que el ojo humano no ve”.

De cara a los datos que se obtienen —con mayor calidad y detalle— , “luego el personal médico puede recomendar tratamientos más ajustados, prever complicaciones antes de que aparezcan y adelantarse. La IA convierte la abundancia de datos en conocimiento clínico útil”.

¿Cómo organiza y gestiona un algoritmo toda esta cantidad de información?

Para que una IA sea capaz de mostrar la información ordenada al personal médico, primero de todo esta ha de haber seguido un proceso de recolección, orden y gestión. Siempre con supervisión humana para verificar la calidad de los datos, así como también, su posterior verificación. Desde ASHO explican cómo funciona este proceso de forma detallada:

“Primero de todo, se ha de digitalizar la información clínica para tener los datos disponibles en tiempo real.

Tras esto, necesitamos algoritmos avanzados de IA que transformen esta información en predicciones o recomendaciones útiles para ayudar al paciente.

Por último, también hacen falta profesionales formados que sean capaces de interpretar estos resultados y aplicarlos en el día a día”.

En qué punto está el sistema sanitario Español

Una cosa es que la tecnología sea factible en su aplicación y otra es cómo esta se ha implantado. De cara al sistema sanitario de nuestro país, ¿en qué punto nos encontramos? ¿Se puede afirmar que ya estamos en un punto en el que todos los hospitales ya son capaces de ofrecer este tipo de asistencia?

Los expertos ilustran que “todavía estamos en la fase de despliegue inicial y la clave ahora es escalar estas soluciones a más hospitales y más especialidades”. Sin embargo, ya hay una especialidad que sí está empezando a recoger los frutos del esfuerzo: “ya se empiezan a notar avances con proyectos de oncología, enfermedades crónicas o la farmacogenómica —la especialidad que estudia cómo los genes de las personas afectan la respuesta corporal de los medicamentos—“, concluyen.