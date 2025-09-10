Antoni Mateu 10 SEP 2025 - 01:30h.

Los efectos de las olas de calor en grandes ciudades se ven amplificados por varios factores

La inteligencia artificial permitirá una atención más detallada a los pacientes: la oncología, una de las grandes beneficiadas

Compartir







Las olas de calor —como la que ha marcado récords en España este pasado mes de agosto— se notan más en las ciudades debido a los materiales de construcción utilizados, la emisión de gases de efecto invernadero y la falta de espacios verdes. Aunque la raíz del problema se encuentra en las propias emisiones de gases de efecto invernadero y el efecto de islas de calor urbanas, ya hay soluciones de IA que permiten mitigar y prevenir los efectos de este fenómeno.

Si se tiene en cuenta la base de funcionamiento de la IA, el analista de datos Enric Quintero —CEO de Datarmony— explica que “la estadística es lo que permite calcular las circunstancias relacionadas con el evento y con las actividades que se llevan a cabo en las ciudades”. Enfatiza elementos como una mejora de la previsión del tráfico para evitar aglomeraciones —y exceso de gases concentrados— o el análisis de los materiales que ayuden a disipar el calor del entorno.

PUEDE INTERESARTE Revolución silenciosa: las tecnologías sanitarias que cambiarán la atención médica en los próximos años

La base de la IA predictiva se basa en modelos estadísticos para tomar decisiones. Sin embargo, hay un punto en común, todavía más profundo, entre IA, olas de calor y grandes ciudades: la arquitectura.

Hay dos grandes pilares: mitigación y prevención telecinco.es

En materia de diseño y construcción de ciudades, la arquitecta Muskan Goyal —galardonada este año por la mejor tesis de master en el Advanced Maufacturing Cluster de España— explica que hay “dos grandes vertientes en los que la IA se aplica”. Sin embargo aunque se parezcan entre ellas, “la prevención y la mitigación son dos cosas diferentes, para las que hay dos modos de operar distintos”.

“La prevención pasa por la reformulación de las propias ciudades para que no almacenen excesos de calor. La mitigación, en cambio, trata de encontrar caminos para responder rápidamente cuando hay temperaturas extremas”, ilustra la experta.

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Informativos Telecinco para enterarte de todo! Newsletter de Informativos Telecinco ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias

Así funcionan algunas de las aplicaciones pioneras de IA

Goyal enfatiza que uno de los primeros puntos de la prevención se encuentra en el modelo UP2030: “Aquí la herramienta identifica patrones de temperatura y pronostica las zonas más calientes de las ciudades a escala de los barrios, mostrando las áreas industriales y el efecto enfriador de espacios verdes y zonas húmedas y con agua; con ello los municipios pueden planificar mejor tares como mejorar el arbolado, los espacios de sombra y las superficies reflectantes de temperatura.”

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

Así pues, la propia distribución de los nuevos espacios urbanos ya se apoya en el procesamiento de datos a gran escala, de la mano de la IA. Aunque no se queda aquí.

Toda la actualidad de Informativos Telecinco en Google News

“La mitigación puede salvar vidas”, enfatiza la galardonada arquitecta. “Ya existe un modelo llamado U-Net, que se aplica en la ciudad australiana de Adelaida. Aquí lo que se lleva a cabo es un análisis de los mapas de calor en tiempo real. Estos se procesan en menos de 30 segundos y el margen de error cuadrático medio es ínfimo --de sólo 0,0029 puntos--”.

¿Y qué es lo que ocurre en esta situación? Tal y cómo explica Goyal, “los datos se integran en los planes de acción frente al calor. Estos mapas permiten una visualización del estado y desde ahí se pueden enviar alertas locales, así como también, asignar recursos como puedan ser refugios climáticos, equipos sanitarios o mandar la ubicación de puntos de agua para hidratarse.”