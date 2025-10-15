ChatGPT permitirá la creación de contenido erótico: "Queremos que los adultos tengan libertad"

Antoni Mateu 15 OCT 2025 - 17:26h.

La compañía Open AI, liderada por Sam Altman, se desmarca de una de sus políticas más restrictivas

La inteligencia artificial generativa —tal y cómo su nombre indica—, se utiliza para crear contenidos escritos y audiovisuales. Desde informes y resúmenes hasta ilustraciones con el estilo de animación que se desee. Sin embargo, uno de los puntos más conflictivos en esta materia, para la compañía de Sam Altman era el contenido erótico y pornográfico.

Ahora, en un nuevo giro de las políticas de la empresa, Sam Altman ha anunciado —en un comunicado a través de X— que tiene por objetivo “otorgar más libertad a los usuarios adultos”, que estén verificados en la plataforma, para que puedan crear contenidos eróticos sin restricciones: “queremos tratar a los usuarios adultos como adultos”, explica el directivo.

La pornografía y los datos personales en la IA

Aunque —sobre el papel— la premisa de Altman pasa por una “mayor libertad de uso” de las herramientas de creación (así como del potencial que tienen los modelos generativos de GPT), hay varios aspectos de riesgo a tener en cuenta.

Una de las principales características del funcionamiento de los algoritmos es su aprendizaje a través de los contenidos que se suben a internet. De cada vez más son las compañías que avisan que todo el material almacenado servirá para entrenar a algoritmos. Entre los casos más sonados nos encontramos con el gigante tecnológico Meta o a la empresa WeTransfer. Y a pesar que estas dos —por ahora— no tienen mucho que ver con la creación de contenidos eróticos, cierto es que este nuevo movimiento del gigante norteamericano no está exento de controversia.

Los deepfakes son uno de los principales retos a los que la humanidad está haciendo frente con la generación de contenido. Habrá que ver cuáles son los límites de creación de contenido erótico: ¿qué ocurre si se sube una foto de alguien sin su consentimiento? ¿Habrá alguna forma de poder establecer un límite al respecto del material que se pueda subir? ¿Se van a poder tomar fotografías de personalidades públicas para crear contenido pornográfico? Y, más allá de la propia creación de contenidos, ¿qué va a suceder con el almacenaje de estos, así como su posible distribución?

Otro de los escenarios que se han de abordar es la restricción de contenidos eróticos por edad. A pesar de las paulatinas implementaciones de verificaciones de edad que están por llegar en Europa, existen también formas ilícitas para acceder a cuentas de adulto verificadas: tan sencillo como utilizar credenciales que no sean las propias.

¿Cuándo se podrá crear porno con ChatGPT?

A pesar del anuncio reciente por parte de Sam Altman, el propio directivo ha explicado que esto se va a materializar “a partir de diciembre”.

No se han concretado fechas concretas, ni tampoco los planes de suscripción que van a ser necesarios —en caso de que se requieran— para crear y tener acceso a estos contenidos.