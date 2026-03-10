Claudia Barraso 10 MAR 2026 - 18:40h.

La NASA advierte del regreso de una de sus naves: pesa 600 kilos y algunos trozos podrían impactar en la Tierra

La NASA retrasa el regreso a la Luna y refuerza el programa Artemis con una misión adicional

La NASA ha emitido un preocupante comunicado donde advierte de que la nave espacial ‘Van Allen A’, que fue lanzada en 2012 con el objetivo de estudiar el campo magnético de nuestro planeta, va a entrar en la atmósfera terrestre y se podría estrellas en algún punto de la Tierra.

La nave, de unos 600 kilos, finalizó su misión hace una década y, a su regreso a nuestro planeta tendría que desintegrarse cuando entre en contacto con la atmósfera, pero los expertos han explicado que, debido a su elevado tamaño, puede “que algunos componentes sobrevivan al reingreso”. Aunque han explicado que tienen rastreado su trayectoria, algunos de estos trozos podrían aterrizar en algunos lugares.

Gracias al rastreador de la máquina, podrán especificar dónde pueden caer algunos de esos trozos y confirman que “el riesgo de daño a cualquier persona es bajo, aproximadamente una posibilidad entre 4.200”. Desde la NASA han explicado que los trozos podrían aterrizar sobre este martes, o miércoles, pero aún no saben dónde ni a qué hora podría producirse este suceso.

Sobre su regreso y aterrizaje

Gracias a esta nave se consiguió recopilar muchos datos sobre los cinturones de radiación de la tierra durante siete años. “La NASA terminó la misión después de que la nave se quedara sin combustible y ya no pudiese orientarse hacia el Sol”, por lo que, tras cumplir su misión los científicos planearon su vuelta sabiendo que se autodestruiría cuando entrase en contacto con la atmósfera. Sin embargo, esperaban que este regreso se produjese en torno a 2034, pero “estos cálculos se hicieron antes del ciclo solar actual, que ha resultado más activo de lo esperado”.

Ya hace dos años, confirmaron que el Sol había alcanzado su máxima radiación, lo que llevó a desencadenar diferentes eventos meteorológicos espaciales, lo que hizo que aumentase la resistencia atmosférica de la nave “más allá de las estimaciones iniciales, dando como resultado una reentrada antes de lo esperado”.