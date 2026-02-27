La NASA retrasa el regreso a la Luna y refuerza el programa Artemis con una misión adicional

La NASA retrasa el regreso a la Luna y añade una nueva misión de prueba dentro del programa Artemis

La NASA ha aplazado a 2028 la misión que llevará de nuevo al ser humano a la superficie de la Luna, tras más de 50 años, y ha añadido una nueva misión de prueba dentro del programa Artemis, prevista para 2027.

El anuncio se produce después de que se retrasara el lanzamiento de Artemis II al detectarse un problema con el flujo de helio hacia la etapa superior del cohete SLS (Sistema de Lanzamiento Espacial).

La agencia ha explicado que aumentará la frecuencia de misiones para lograr una presencia sostenida en la Luna, estandarizando vehículos, incorporando una misión adicional en 2027 y realizando, a partir de entonces, al menos un aterrizaje anual.

La misión prevista para 2027 servirá para probar sistemas en órbita baja terrestre antes del aterrizaje de Artemis IV en 2028. Incluirá el acoplamiento con módulos comerciales de SpaceX y Blue Origin, pruebas de soporte vital, comunicaciones, propulsión y los nuevos trajes xEVA.

El administrador de la NASA, Jared Isaacman, defendió acelerar el programa ante la competencia geopolítica y subrayó la necesidad de avanzar “de forma lógica y gradual”.

¿Por qué vuelve el ser humano a la Luna?

El regreso se enmarca en el programa Artemis, más de 50 años después del programa Apolo, finalizado en 1972. Artemis II será la primera misión tripulada del nuevo programa y llevará a cuatro astronautas alrededor de la Luna.

A diferencia del Apolo, el objetivo ahora es establecer una presencia duradera, con una infraestructura permanente llamada Gateway, y aprender a vivir y trabajar durante largos periodos en la superficie lunar, además de explotar recursos.

La tripulación de Artemis II estará formada por Reid Wiseman, Victor Glover, Christina Koch y el canadiense Jeremy Hansen. Será la primera vez que una mujer, una persona negra y una persona no estadounidense viajen a la Luna.