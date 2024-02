Quedarse sin empleo no es una situación agradable y puede resultar abrumadora, pero es importante saber que existen plazos que hay que cumplir a la hora de presentar la solicitud para poder solicitar la prestación por desempleo. El beneficiario tiene un plazo de 15 días desde su último día de empleo para poder solicitarla. Si te quedaban días de vacaciones por disfrutar y la empresa los ha pagado en la liquidación o el finiquito, no puedes solicitar tu prestación contributiva por desempleo hasta que pasen esos días. La situación legal de desempleo se produce tras el período de vacaciones que no has disfrutado.