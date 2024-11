¿Cómo se reparten los bienes en un divorcio?

La liquidación de estos bienes, aunque se pueda pensar otra cosa, no tiene por qué llevarse a cabo durante el proceso de divorcio, aunque si esta repartición no se ha hecho antes, es lo más conveniente. No obstante, el Código Civil, en el artículo 95, estipula que sí que permite que se haga con posterioridad en caso de que los cónyuges no estén de acuerdo en el momento del divorcio.