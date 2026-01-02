El futbolista compartió un vídeo familiar de la joven cantando en una fiesta de Año Nuevo desde su casa en Argentina

Lionel Messi ha publicado en su Instagram un vídeo de su sobrina cantando durante una fiesta de Año Nuevo. Se trata de Morena Messi, de 18 años, que ha despertado la curiosidad de muchos seguidores del futbolista en redes sociales.

El futbolista, que ha pasado las fiestas de fin de año en Argentina rodeado de su familia, compartió un vídeo en sus historias de Instagram desde su casa de Funes. En él aparece su sorina, Morena Messi, cantando una canción de cumbia frente a sus familiares.

Un vídeo muy natural, sin filtros ni producción, reflejando la intimidad de un momento familiar y cercano. Morena Messi tiene 18 años y es hija de Rodrigo Messi, el hermano mayor de Lionel. Él está casado con Florencia Parisi y, además de Morena, Rodrigo también es padre de Agustín y Benjamín.

Aunque Morena no está vinculada al mundo del fútbol, sí que está estrechamente relacionada con la música, pasión muy importante en su vida. No es la primera vez que canta frente a un público cercano. En su fiesta de 15 cumpleaños, pocos días antes de la consagración de la Selección argentina en el Mundial de Qatar, Morena también interpretó una canción frente a sus invitados, en un momento que fue destacado por quienes asistieron.

La joven tiene su cuenta de Instagram pública (@morenamessi__) en la que comparte fotos de viajes. La sorpresa no fue solo para quienes siguen al mítico futbolista, sino también para quienes no conocían a la joven.

La espontaneidad del momento y la naturalidad de Moreno han llamado la atención de muchos usuarios en redes. Desde elogios por su voz hasta mensajes de apoyo por animarse a cantar así frente a su familia. Aunque Leo Messi suele mostrarse reservado en redes sociales sobre su vida familiar, esta vez ha decidido compartir ese instante familiar con todos sus seguidores.