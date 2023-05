Elton John corona el Palau Sant Jordi: el artista se despide de su público en Barcelona por todo lo alto

A las nueve de la noche, la gran pantalla del escenario se llenó de flores para recibir al icónico Elton John, que se ha sentado frente al piano de cola con la intención de ofrecer un concierto memorable, y lo ha conseguido. "Buenas noches Barcelona, estoy muy contento de estar aquí por fin. Seguro que venís con la ilusión de ver un espectáculo fantástico, así que ¡allá vamos!", ha dicho entre la segunda y la tercera canción, "Philadelphia freedom" y "I guess that's why they call it blues". Desde la primera nota, que ha sido la de "Bennie and the Jeats", la buena música ha sido la protagonista de un concierto, en el que se ha mantenido fiel al repertorio que viene repitiendo desde que empezó su larga gira de despedida. Aunque diversas generaciones acuden a sus conciertos, la mayoría de personas allí presentes vivieron los grandes éxitos de Elton como un viaje a su juventud, por ello, nadie se pudo resistir a bailar con "The bitch is back", "I'm still standing", "Crocodile rock" y "Saturday night's alright for fighting", en el tramo más festivo del concierto, y se ha enternecido en "Sorry seems to be the harderst word" o "Candle in the wind", esta última sólo con voz y piano.