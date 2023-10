El Chojín, el veterano del rap al que la reina Letizia ha intentado imitar para dar voz a la salud mental

View this post on Instagram

"Hago lo que puedo, llego a lo que llego y no es sano que me exija tanto; duelen los enfados y las malas caras cuando fallo en algo, pero duele más cuando no valoran que lo has intentado y lo estoy intentando, perdón si no alcanzo, pero por qué han pensado que lo haría bien todo el rato". Este es el extracto de 'No es egoísmo' que la reina ha querido parafrasear y que refleja el tipo de temas en los que se está desarrollando la carrera de El Chojín, nombre artístico con el que quiso hacer un guiño al dios de la saga de animación japonesa ‘Urotsukidōji’.