El arte digital se ha convertido en una ruina: los NFT se han desplomado

Los NFT, o Non Fungible Tokens por sus siglas en inglés (objetos no fungibles) revolucionaron el mercado digital. Obras virtuales sin ningún tipo de soporte físico por las que llegaron a pagarse auténticas millonadas. Algunos actores, cantantes o empresarios se volvieron locos invirtiendo en este arte futurista que ha resultado ser una burbuja más. Ahora mismo, la mayoría de esas obras no valen nada.