'El método Farrer', un documental sorpresa: recibir una carta escrita por el niño que fuiste 20 años después

Cuando recibieron las cartas que su profesor había guardado durante tanto tiempo, muchos de ellos no pudieron evitar emocionarse. Ese trozo de papel con mensajes escritos del adolescente de 14 años que alguna vez fueron, hizo que rememorasen muchos recuerdos bonitos de su etapa juvenil. Una de sus alumnas relata en el documental que: "No estaba preparada para leer esto sobre mi abuela y mi tío que ya no están con nosotros, no estaba esperando esta montaña rusa de emociones".