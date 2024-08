Daniel Radcliffe o cómo 'la maldición de Harry Potter' derivó en una adicción al alcohol

Daniel Radcliffe, que dio vida al niño mago, cumple este 23 de julio 35 años

El joven actor recuerda llegar borracho muchas veces al set de rodaje de 'Harry Potter'

Alcohol, insomnio… Las consecuencias de trabajar en una saga multimillonaria

La historia de Hollywood está repleta de juguetes rotos. Siempre es difícil ser un niño y trabajar en el mundo del cine y la televisión. Porque muchas veces, esos niños no están preparados para la cantidad de atención que puede recibir su trabajo. Y más aún si participan en una superproducción tan importante como puede ser la saga cinematográfica de Harry Potter. Sí, estamos hablando de Daniel Radcliffe, que pasó del anonimato a ser el niño más famoso de todo el planeta. Porque la adaptación de la saga literaria creada por J.K Rowling era una de las películas más esperadas del nuevo milenio.

Los potterheads ya se contaban por millares, y se presentaron al casting más de 17.000 niños. Una auténtica barbaridad. Ser el elegido entre tal cantidad de gente es una subida de autoestima y del ego, por supuesto. Y no solo gestionar eso, sino crecer en un plató de cine, debe de ser difícil, y para Daniel Radcliffe lo fue.

El joven actor británico comenzó en la saga con tan solo diez años, y la primera de las películas se estrenó cuando contaba con doce. Una película que, en un principio, iba a ser dirigida por Steven Spielberg, pero el famoso director rechazó la oferta. Tras una larga lista de posibles realizadores, el elegido acabó siendo Chris Columbus, director de ‘Solo en casa’, con amplia experiencia en trabajar con niños. Y la figura de Columbus fue fundamental para crear una familia con todos los actores desde el primer minuto. Sobre todo entre su trío protagonista. Daniel Radcliffe, Emma Watson y Rupert Grint. Tres niños que iban a tener sobre sus espaldas el peso de toda una saga. Ocho películas después, el trío sigue trabajando. Y uno de los que ha hablado con más claridad sobre los problemas que enfrentó durante el rodaje ha sido precisamente Radcliffe, Harry Potter en persona.

El alcohol, su gran enemigo

Ser el niño más famoso del mundo es difícil, por supuesto. Y, según fue creciendo y avanzando en la saga, la pregunta del “¿qué pasará después?” le empezó a pesar como una losa difícil de llevar. Fue ahí cuando empezó a refugiarse en el alcohol, esperando que esa fuera la solución a sus problemas. “Era una forma de no enfrentarme a qué pasaría después. Cómo afrontaría mi vida después de Harry Potter. Creo que sentía verdadero pánico por saber cuál sería mi siguiente paso”, explicó el actor en una entrevista a BBC Radio.

“Es sabido que yo tuve mis problemas con el alcohol, sobre todo durante mis últimos años de adolescente, cuando empezaba a salir por las noches. Y podía sentir (y seguramente estaba todo en mi cabeza) cómo todo el mundo me miraba cuando entraba en un bar, cuando iba a un pub. En mi caso, la forma más rápida de olvidar que te estaban mirando era emborracharse. Pero claro, cuando estabas muy borracho, pensabas 'oh, ahora la gente me mira más porque estoy muy borracho, así que a lo mejor debería beber aún más para ignorar a esa gente”. Unos duros momentos que provocaron que incluso se presentara alguna vez en el set de rodaje totalmente ebrio.

"Puedo decir sinceramente que nunca bebí en el set de rodaje de 'Harry Potter'. Llegaba al trabajo aún bebido, pero nunca bebí en el trabajo. De hecho, puedo señalar muchas escenas donde estoy ido”. Pero, por suerte, su adicción al alcohol quedó atrás. Lo dejó en 2010 y no ha vuelto a probar ni un gota. Totalmente rehabilitado y con una de las carreras más auténticas de los actores que han salido de la saga. Porque buscar nuevos retos después de convertirte en millonario a tan corta edad, debe de ser muy difícil. Lidiar con la fama nunca es como te cuentan, y Radcliffe lo vivió de primera mano. "No se te permite estar triste, o tener un mal día, o decir que estás amargado con tu trabajo. Porque se presupone que, como eres rico, estás trabajando en este sueño, no puedes estar trise”, afirmó en una entrevista para The Off Camera Show

Puedo señalar muchas escenas de 'Harry Potter' donde estoy ido

Desde el final de la saga en 2011, el actor británico ha probado de todo. Desde comedias gamberras como ‘Swiss Army Man’ (con los directores de ‘Todo a la vez en todas partes’) o ‘Guns Akimbo’, hasta grandes superproducciones como ‘La ciudad perdida’, con Sandra Bullock y Channing Tatum. Incluso ha ganado un Premio Tony este 2024 por su interpretación en el musical de Stephen Sondheim ‘Merrily We Roll Along’. Una carrera atípica, pero original y con proyectos diferentes, huyendo siempre de nuevas sagas que le ataran de nuevo varios años.

Las consecuencias de trabajar en ‘Harry Potter’

Pero Daniel Radcliffe no fue el único de sus compañeros que tuvo que lidiar con adicciones o problemas derivados de trabajar en una saga tan famosa como la del niño mago. Su compañero Rupert Grint padeció de insomnio durante años como ha contado en diversas entrevistas. “El miedo estaba arraigado en mí, así que siempre me acostaba ridículamente tarde y rara vez me despertaba antes del mediodía”. La actriz Emma Watson se vio superada por el férreo control al que les sometían durante el rodaje y estuvo a punto de renunciar a la saga antes de rodar ‘Harry Potter y la Orden del Fénix’.

Incluso Tom Felton, que daba vida a Draco Malfoy, tuvo que lidiar con los problemas del alcohol, y durante bastante tiempo después de terminar de rodar las ocho películas del universo de Harry Potter. Llegó a ingresar en varias clínicas de desintoxación, y fue gracias a su abogado cuando se dio cuenta de que tenía que tomar las riendas de su vida. “Mi abogado a quien apenas había visto en persona me habló de una manera muy honesta: 'No te conozco muy bien, pero pareces un buen tipo. Solo quiero decirte que esta es la intervención número 17 que hago en mi carrera por este motivo. Once de esas personas están muertas. No seas el número doce’”, contó Tom Felton en sus memorias.

Ser una estrella infantil es muy difícil, y más aún con todo el mundo mirándote, observando cada paso que das. Por suerte, tanto Daniel Radcliffe como sus compañeros de rodaje consiguieron salir adelante, enfrentándose a sus miedos y adicciones y renovándose, cogiendo las riendas de sus carreras y sus vidas.

