C.Tangana debuta como director de cine en el Festival de San Sebastián: "Desprecio la técnica porque no la tengo"

"Siempre he despreciado la técnica, porque no tengo ninguna", ha afirmado el polifacético artista, que este viernes inaugura la sección Nuevos Directores de San Sebastián con un documental sobre el guitarrista emergente Yerai Cortés, que apunta directo al corazón.

" No es un biopic ni un documental musical, es una película completamente emocional y muy narrativa", como la describe C.Tangana: " una película rara que se parece mucho a lo que hago con la música".

"Yeray coge su vida y la pone directamente en las canciones de una forma muy parecida a como hago yo, es muy visceral y muy emocional", afirma el cantante que, en esta aventura, ha estado acompañado por sus socios de la productora Little Spain, autores de sus videoclips y del documental 'Esa ambición desmedida' que presentaron el año pasado en San Sebastián.

C.Tangana dice haber tenido siempre la sensación de que, si se ponía, podía hacer cosas en casi todas las artes. "La idea de que yo podía hacer una película siempre ha estado ahí, pero desde que nace Little Spain se convierte en algo más factible".

Con "la ignorancia" como acicate de su valentía, esta película le ha confirmado que su "gran herramienta" es la intuición. "A veces me puede parecer que la intuición me lleva a lugares desesperados, pero todo ese recorrido conlleva un aprendizaje, y normalmente cuando insisto y me apasiono por algo, al final del camino hay algo que merece mucho la pena", afirma.