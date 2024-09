Johnny Depp brilla en San Sebastián, habla de su Modigliani y se sincera: "Mi vida se ha convertido en un culebrón"

Johnny Depp presenta su segunda película como director en el Festival de San Sebastián

El actor estadounidense dirige una biografía sobre el artista bohemio Modigliani con el que parece encontrar paralelismos en su vida

Uno de los grandes momentos del Festival de Cine de San Sebastián ha sido la llegada del actor estadounidense Johnny Depp que ha presentado, en calidad de director, su segunda película 'Modi, Three Day son the Wingsss of Madness', una biografía sobre el artista italiano Amedeo Modigliani. A pesar de que el intérprete no regresaba a España desde su mediático juicio con su expareja Amber Heard, se ha mostrado muy cercano y ha aprovechado su presencia en el evento para alabar el cine español, informa Paula Zabala.

El actor y productor Johnny Depp ha asegurado que ha "atravesado" cosas que se han convertido en "un culebrón", siendo incluso televisadas pero que se deben "recordar" y llevar como "galones".

"Se puede decir que he pasado por algunas cosillas últimamente, pero estoy bien. Todos hemos pasado por cosas últimamente, aunque puede que vuestras vidas no se hayan convertido en un culebrón como la mía. Incluso televisado, de hecho. Pero bueno, todos pasamos por lo que tenemos que pasar, y esas cosas con las que tenemos que vivir, recordar y utilizar… Esos son tus galones. No hay que olvidarlo." Además, ha añadido que "sea lo que sea que pasó durante unos años, siento que he aprendido mucho de la vida. Al final, ¿cómo puedo lamentar ni un segundo de mi vida, si puedo estar hoy sentado aquí, siendo lo que sea que soy? He tenido buena suerte. Educación y educación, al final da sus frutos".

Johnny Depp, nacido en Kentucky y con 61 años, ha tenido una visita significativa en su reciente paso por España ya que ha sido una de las figuras más esperadas en el Festival de Cine de San Sebastián. Cabe destacar que Depp tiene una relación muy especial con el acto debido a que, en 2020, en medio de su crisis personal y profesional debido a su turbulento divorcio de Amber Heard, el festival le ofreció la oportunidad de presentar 'Crock of Gold: A Few Rounds with Shane MacGowan', un documental sobre el cantante de The Pogues, del cual Depp fue productor.

Al año siguiente, en plena batalla judicial con Heard, el actor fue galardonado con el Premio Donostia, reconocimiento honorífico a su carrera. Además, el director del festival, José Luis Rebordinos, defendió su elección argumentando que el actor no había sido acusado ni condenado por violencia o agresión. Al recibir el premio, Depp agradeció el apoyo y criticó los juicios mediáticos que lo perseguían.

En 2022, un jurado falló a su favor en su caso contra Heard, quien fue condenada a pagarle 15 millones de dólares por difamación tras haberse demostrado que mintió sobre las acusaciones de maltrato. Sin embargo, al igual que otros actores como Kevin Spacey, su victoria legal no ha significado un inmediato resurgir de su carrera. En el Festival de Cannes, Depp protagonizó 'Jeanne Du Barry', donde interpretó al rey Luis XV, aunque la película no fue bien recibida por la crítica.

Johnny Depp parece encontrar paralelismos con la vida del pintor Modigliani

En esta tercera visita a San Sebastián, Depp presentó su segunda película como director la cual está ambientada en un París devastado por la guerra en 1916. El filme, que se centra en 72 horas de la vida del artista bohemio Amadeo Modigliani, explora el caos artístico y personal del pintor, un tema con el que el actor parece sentirse identificado. Esta obra, dedicada al fallecido músico Jeff Beck, se estrenará en los cines el próximo año. El actor italiano Riccardo Scamarcio ha sido el elegido para encarnar a un Modigliani mujeriego que lucha por vender sus obras mientras se sumerge en la vida nocturna de París, acompañado de otros artistas marginados como Maurice Utrillo y Chaim Soutine.

El tono cómico inicial de la cinta se oscurece a medida que avanza la trama, reflejando el deterioro físico y emocional del protagonista, aquejado de tuberculosis y rodeado de la desesperación que provocan la guerra y la pobreza. Depp eligió rodar en Budapest, que sirve como escenario para recrear el París de aquella época. Además, cuenta con la participación de Al Pacino en el papel de un coleccionista de arte que desafía la autoestima del protagonista. Depp ha confesado su admiración por Al Pacino, con quien ha trabajado en un par de ocasiones y del que afirma que es muy divertido y que nunca nadie se aburre con él. "Está por encima de todo esto, es uno de los grandes creadores de personajes en la historia del cine y del teatro. Ha sido una bendición extraña que haya querido trabajar conmigo, acepté el desafío", ha admitido.

En Modi, Depp mezcla el inglés, francés e italiano, y da vida a un personaje que lucha por sobrevivir en un entorno hostil, siendo despreciado por su pobreza y origen judío. Depp parece encontrar paralelismos entre la vida del pintor y su propia experiencia, marcada por la controversia y los desafíos mediáticos desde que Amber Heard lo acusó de abuso doméstico. Sobre el personaje principal de la película, interpretado por Riccardo Scamarcio, Johnny ha reconocido su admiración por Modigliani por la determinación que tenía para expresarse. "Él se mantuvo fiel a sus ideas, sólido en sus cimientos. Hizo las cosas a su manera y eso es increíblemente admirable", ha afirmado.

Johnny Depp ha explicado que la experiencia como cineasta, que repite por segunda vez, le ha permitido "experimentar" como un bebé que está empezando, pero ya es "grande" como él. "Cuando realizas una película, como mínimo, tiene que ser divertido. Cuando realicé hace 27 años 'The Brave' y la acabé pensé: 'Esto es lo último que quiero hacer, intentar dirigir una película nunca más. Demasiadas matemáticas'. Las matemáticas de todo esto, encajar aquí, coincidir con esto y correlacionar con esta escena, lo otro y lo demás... Es un agujero estructural y no sabes cómo salir (...) Pero con esta película fue una especie de oportunidad de no hacer nada, excepto quedarme ahí y ver a estos actores vivir y comportarse, y reaccionar sencillamente. Me pareció mucho más fácil, mi experiencia ha sido infinitamente más positiva", ha añadido el actor.

