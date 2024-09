La historia está plagada de madres y padres que buscaban a través de sus hijos vivir una vida que no habían tenido. O que aprovechándose de su ingenuidad y bondad, creaban proyectos de personas para satisfacer sus paranoias o ansias de poder. Quizá podríamos incluir en este caso a Aurora Rodríguez Carballeira, que a comienzos del siglo XX dio a luz a su hija Hildegart , buscando crear con ella a la mujer perfecta . Un caso algo olvidado de nuestra historia y que ahora recupera la directora Paula Ortiz con su nueva película, 'La virgen roja' , que llega a los cines con Najwa Nimri y Alba Planas como protagonistas.

La historia comienza con la obsesión de Aurora Rodríguez de crear a la mujer perfecta, a la mujer del futuro , que lideraría al resto en una España moderna y actual. Buscó a un hombre determinado para cumplir meramente la función biológica (que curiosamente fue un sacerdote castrense) y, en cuanto dio a luz a Hildegart, cuyo nombre completo fue Hildegart Leocadia Georgina Hermenegilda María del Pilar Rodríguez Carballeira, comenzó su educación minuciosa. No la dejaba interactuar con otros niños . Solo se relacionaba con adultos. Y tampoco permitía a nadie que la tocase. Ni siquiera su propia madre le acariciaba .

Escribió 16 libros de ensayo y publicó más de 150 artículos en poco más de 2 años, sobre todo centrados en la liberación sexual de la mujer. Incluso insistía en una educación sexual en los colegios y escuelas, aunque desde un punto de vista científico. Era la mujer del futuro, la que estaba llamada a liderarnos. Así lo sabía su madre, que seguía ejerciendo un control férreo sobre su hija en la sombra. Siempre iban juntas a todos lados, vestidas de negro para evitar las miradas de los hombres. No quería dejarla sola ni un solo momento. Todo debía estar controlado por ella .

Pero la gota que colmó el vaso fue la relación de Hildegart con el escritor socialista Abel Velilla. Todos estos cambios no sentaron nada bien a Aurora, que al ver que su hija se alejaba del paradigma que quería para ella, y que incluso una tercera persona se interponía entre las dos, decidió acabar con su vida. La noche del 9 de junio de 1933, mientras Hildegart dormía, la asesinó a sangre fría, pegándole cuatro tiros, uno de ellos en la cabeza. Moría así Hildegart a la tierna edad de 19 años. Una vida entera aún por delante, segada por la paranoia de una madre que solo había visto a su hija como un producto. Como una meta, no como un ser vivo. Aurora fue condenada a 26 años por asesinato, y cumplió la gran mayoría en el Centro Psiquiátrico de Ciempozuelos, donde murió en 1955. Su hija estaba empezando a seguir su propio camino, y eso no podía ser. "El escultor, tras descubrir la más mínima imperfección en su obra, la destruye”.