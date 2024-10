Paz Padilla se hace un tatuaje por su hermano tras su repentina muerte: "La vida me clavó las uñas"

Paz Padilla está completamente devastada tras la repentina muerte de su hermano Luis . La presentadora y actriz ha recibido otra vez de la vida un durísimo golpe y está tratando de no "dejarse arrastrar por un dolor que es inmenso" . A través de varios stories de Instagram, hemos podido ver cómo la humorista ha rendido homenaje a su hermano . Lo ha hecho a través de tatuaje muy significativo . Además, la madre de Anna Ferrer ha escrito una desgarradora carta para desahogarse.

Los hermanos estaban muy unidos, no cabe la menor duda. Y, a través de sus redes sociales, Paz Padilla ha compartido el emotivo tatuaje que se ha hecho por Luis : una trompeta dibujada en su muñeca que le recordará siempre. "¿Cómo estás? Regular, gracias a Dios", son las palabras que emulan a una conversación con su hermano en la que la presentadora le cuenta cómo está.

No es lo único que Paz Padilla le ha dicho a su hermano Luis. Para tratar de desahogarse y liberar el peso tan hondo que está sintiendo, la presentadora ha dejado plasmados sus sentimientos en unas desgarradoras líneas que describen muy bien cómo se encuentra tras esta nueva tragedia personal.

"No me puedo dejar arrastrar por la tristeza, pero mi corazón llora como Cádiz hoy", empieza así el relato que Paz ha acompañado en sus redes con un vídeo de la fuerte tormenta que cae sobre la ciudad andaluza. "Se que tengo que recordar con amor, que tengo que empujar mi gran molino, pero la vida de nuevo me clavó las uñas y cada vez lo hace más profundo", ha escrito mostrándose totalmente devastada por este durísimo golpe.