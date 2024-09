Muere la leyenda de la música country Kris Kristofferson a los 88 años de edad

El actor estadounidense y compositor Kris Kristofferson , leyenda de la música country, ha fallecido "pacíficamente" a los 88 años en su casa de Maui, en Hawái, según ha informado la familia, que no ha detallado la causa del fallecimiento.

Durante su carrera, escribió clásicos que fueron versionados por artistas como Janis Joplin ('Me And Bobby McGee') o Johnny Cash ('Sunday Mornin' Comin' Down'). Miembro del Salón de la Fama del Country, Kris Kristofferson ha sido boxeador, jugador de fútbol americano, militar, piloto de helicóptero, ganador de premios Grammy y, sobre todo, un icono.