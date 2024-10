Paz Vega y Marta Nieto elevan a las directoras de cine en España con sus óperas primas, 'Rita' y 'La mitad de Ana'

"Empecé a sentir que yo también podría ponerme detrás ", cuenta Paz Vega, expresando una sensación compartida con Marta Nieto: "Tenía la necesidad de ver, cómo espectadora, películas que me interpelasen como mujer ", señala la actriz murciana.

"Me planteé: ¿por qué no lo haces tú?", señala, subrayando que, "efectivamente, no hay cine de hombres ni de mujeres, sino sensibilidades distintas".