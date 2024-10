Paz Vega firma en 'Rita' un alegato contra la violencia machista: "Es un homenaje a las que no tuvieron opción"

Paz Vega tenía muy claro cómo quería ejecutar su ópera prima y escribió un guión en base a las imágenes que "quería ver" y "las que no quería ver pero quería sentir" y así coloco a su 'Rita' en un contexto "de alguna manera conocido", si bien "no biográfico" , ha precisado.

En este sentido, ha subrayado que ella siempre ha querido ponerse tras las cámaras, pero no había podido "darle forma" porque consideraba que al no estudiar cine necesitaba algo más, lo que ha conseguido ahora tras décadas de experiencia en el sector. "Me siento preparada", ha incidido para dejar claro que seguirá buscando su voz como directora: "Ojalá la siguiente no tarde años en levantarla. Ya tengo el guión".