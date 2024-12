Para su gran día, la infanta Sofía ha querido rendir homenaje a su madre Letizia y a su hermana Leonor. Un guiño que no ha pasado desapercibido y que no ha sido al alzar. Lo ha hecho con su look: ha escogido un traje de dos piezas blanco compuesto por una americana cruzada con botones negros que forma parte de la colección otoño/invierno de Woman Limited de El Corte Inglés y que tiene un precio de 210 euros. Lo ha complementado con unas bailarinas también negras y un top negro.