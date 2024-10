Muere Michael Newman, actor de 'Los vigilantes de la playa', a los 68 años

En una entrevista con 'People', Michel reveló que esperaba que su historia ayudase a encontrar la cura para la enfermedad de Parkinson: "Mi cuerpo ha cambiado tan lentamente que apenas lo noto, pero constantemente me recuerdan que el Parkinson se ha convertido en el centro de mi vida", señaló entonces, durante la promoción de la serie 'After Baywatch: Moment in the Sun'.