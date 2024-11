La intérprete de 'Umbrella', 'Diamonds' o 'We Found Love' aseguró estar orgullosa de su faceta como empresaria y agradeció el apoyo de su gente, quien también estuvo en sus inicios como cantante: "La comunidad siempre me ha inspirado a tomar el siguiente paso. Me ha dado fuerza", agregó en el acto al que asistió recientemente. Sin embargo, muchos seguidores creen que detrás de esta declaración está el adiós definitivo de Rihanna a la música, porque su último proyecto fue ANTI en 2016.