La reina Letizia luce un vestido de una tienda de Algemesí, municipio afectado por la DANA: "No sabía si era verdad o mentira"

La monarca ha lucido un vestido adquirido en una tienda de Algemesí, Valencia, uno de los municipios más afectados por la DANA. Carmen Galán, propietaria de la empresa, no puede estar más agradecida con la reina por este gesto y confiesa estar viviendo "un cuento de hadas" en medio de esta desgracia.

"No sabía si era de verdad o de mentira", relata muy emocionada Carmen Galán. Una vez convencida, hicieron una selección de prendas en la página web de su negocio, 'Mía moda', se las envió y finalmente eligieron el vestido que este miércoles ha lucido doña Letizia. Se trata de un vestido largo entallado hasta la cintura y con falda evasé de color "marsala" , que se ajusta en la parte superior y queda más relajado en la parte inferior, según consta en la web de este comercio local.

"Es un vestido muy bonito y le sienta muy bien a la reina", afirma la propietaria de esta tienda, que está iniciándose en la venta on-line, aunque confía en reabrir la próxima semana las puertas de su negocio, a pesar que aun hay daños en el local, pues necesita vender el género que tiene y que no ha resultado afectado.

No sabe cómo responderá la población, pues "no es la situación idónea" ya que la DANA ha hecho mucho daño al municipio y no sabe cómo puede afectar eso al comercio, que, en su opinión, vivirá momentos difíciles hasta que todo se restablezca. En todo caso, se muestra muy agradecida por el gesto de la reina y por la visibilidad y ayuda que eso supone para pequeños comercios como el suyo, y asegura que hará todo lo posible por salir adelante.