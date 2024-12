Entrevista a JC Reyes: "No soy un ejemplo a seguir, mi vida ha sido complicada"

El cantante sevillano anunció hace unas semanas su primera gran gira por España, 'Tour Km 33'

El 22 de marzo arrancará el tour en el WiZink Center de Madrid y cerrará el 5 de julio en Roquetas de Mar

En los últimos años, la vida del cantante sevillano JC Reyes ha sido toda una montaña rusa. En 2021 estrenó su primer disco, bautizado 'Los Green Lanters', y fue detenido por un atraco con armas de fuego a dos alemanes. En 2022 su nombre resonó en la música urbana con '34 Amor y Mafia'. En 2023 protagonizó una de las grandes polémicas del año como artista: publicar una foto editada de Rosalía desnuda, valiéndose de miles de críticas. En 2024 se ha convertido en uno de los diez artistas más escuchados en España en Spotify. 2025 arranca con su primera gran gira por el país. Un vaivén de acontecimientos que han marcado la vida personal y profesional del rapero.

Juan Manuel Cortés Reyes -nombre real- no ha estado exento de escándalos, pero "no me arrepiento de nada de lo que he vivido" porque, en sus propias palabras, todo ha sido un "aprendizaje". Una experiencia que ahora culmina con 'Tour KM 33', su gira por España con la que cantará en directo su último trabajo de estudio, 'KM 33'. Arranca el 22 de marzo en el Wizink Center de Madrid y concluye el 5 de julio en Roquetas de Mar.

La web de Informativos Telecinco ha entrevistado al cantante sobre la música, sobre su vida más allá de la profesión y sobre su pasado y futuro.

Pregunta: ¿Por qué has bautizado tu gira como 'Tour KM 33'?

Respuesta: El número 33 para mí es el de la suerte, entonces he querido darle un sentido a este álbum relacionado con el esfuerzo y con lo que me mantiene en el camino, que también requiere llegar a la meta y cumplir los objetivos que tiene uno en mente.

P: ¿El kilómetro hace referencia al punto de partida?

R: Puede ser un punto de partida o de llegada.

P: ¿Qué vamos a poder ver en la gira?

R: Va a ser toda una sorpresa porque todavía el proyecto está abierto. Lo que sí te puedo decir es que habrá música antes de que llegue esa fecha. Son otros sonidos más melódicos. Venía de ser muy rapero, entonces ahora voy a meterle un poquito más de todo y hacer las canciones con un poquito más de cabeza, porque parece que están conectando con la gente.

P: Estás en el top 10 artistas más escuchados en España en 2024 de Spotify. ¿Cómo te sientes al saber que tu música influye tanto en la vida de los jóvenes?

R: Pues contento la verdad, y agradecido de que esa gente consuma mi música de esa manera y se la disfruten como lo están haciendo.

P: ¿Qué quieres que la gente sepa de ti y qué quieres transmitir con la música?

R: En cada canción lo dejo bastante claro. Intento reflejar cada sentimiento que tengo en ese momento.

P: ¿Crees que las letras de tus canciones pueden ser polémicas?

R: Pues si te digo la verdad, no tengo ni idea, creo que la gente opina demasiado y habla por hablar.

P: ¿Te influyen las críticas?

R: Nunca me afectan, yo no soy un ejemplo a seguir ni mucho menos. Si es verdad que tengo un montón de seguidores, pero me dedico a hacer música. Yo no soy un superhéroe y la gente tiene que empezar a entender que somos los artistas. El pintor, por ejemplo, un día te pinta una pradera soleada que otro día te pinta una niña saliendo de un pozo, y tú no le vas a meter preso o crearle un problema por su manera de expresar porque la libertad de expresión existe, entonces cada uno se puede expresar como quiera.

P: ¿Cuál ha sido el momento en que te diste cuenta de que tu música empezaba a sonar?

R: Creo que hace tres años fue cuando empecé a ver el cambio de la gente. Muchos me escribían diciendo que salían de depresión al escuchar mis canciones, y eso me llamó mucho la atención. Saber que habían estado mal anímicamente y que yo les ayudaba a salir de donde estaban. Muchísimas personas me han escrito eso, así que creo que no estoy dando un mal mensaje. A veces puede chocar un poco, pero eso no es lo que tengo en mente cuando me pongo a crear. De hecho, intento dar siempre un mensaje positivo, porque hay mucha gente que me escucha que está en el lado oscuro y que necesita un mensaje así. No toda la gente anda en buenos ámbitos, ni tiene buenas vibras, ni viene de una buena familia, ni tiene bastante dinero para sobrevivir. Y es más para esa gente que yo hago mis canciones. Así que llevo notando el cambio durante los últimos años, cuando empecé a tomármelo más en serio, y cada vez he ido afilando un poquito más la punta.

P: ¿Cómo era tu vida antes de la música?

R: La verdad que de normal no tiene mucho, ha sido complicada, pero tampoco me arrepiento de lo que he vivido. Ha sido todo un aprendizaje y ha estado entretenida. Dicen que mar en calma no hace buen marinero.

P: Más allá de la música, ¿quién es Juan Manuel?

R: Un chaval de barrio y super sencillo del barrio que haciendo música ha conseguido un montón de cosas, que tiene ganas de avanzar y seguir progresando.

P: ¿Eres familiar?

R: Muchísimo. Mi familia es mi pilar y si ellos no están en condiciones uno no puede funcionar.

P: ¿Qué harías si tuvieras que dejar de ser cantante?

R: Cualquier cosa para poder alimentar a mi familia.

P: ¿Estás abierto a otros proyectos lejos de la música?

R: Sí, me gustaría ser empresario y tener varios pisos para alquilar, que de hecho ya tengo algunos cuantos y estoy poniéndome con ello. También me gusta el mundo de la marihuana. Me quiero meter por ahí y sacar una marca. Me gusta mucho el mundo del cannabis.

P: No hace falta que lo jures.

R: No, ¿verdad? (Jaja).

P: ¿Cuál ha sido tu mayor lujo después de haber conseguido tanto dinero?

R: La tranquilidad de mi madre y el bienestar de mis hijos. La estabilidad familiar.

P: ¿Qué sueños te quedan por cumplir?

R: Tengo ganas de verme dentro de 10 años, echar una vista rápida y saber qué estaré haciendo.

P: ¿Te gustaría seguir en la música?

R: No lo sé, creo que no, son muchos años y esta industria quema mucho y la fama hay que saber llevarla. Gracias a Dios yo soy de mente fuerte después de todo lo que ha vivido, y he sabido desarrollarla medio bien. Pero la fama puede ser un arma de doble filo.

