Kapo, el cantante de 'Ohnana' que creció en una gasolinera: "Por fin le he comprado una casa a mi madre"

Kapo es un artista colombiano que ha revolucionado la música urbana gracias a sus dos éxitos, 'Ohnana' y 'UWAIE'

La web de Informativos Telecinco ha charlado con el artista sobre su reciente éxito musical, su pasado, su futuro y el amor

"No hay una historia de amor sin desamor", declara a este medio

Kapo es cercano, natural y seguro de sí mismo. Hace que quieras saber más de él. Tiene un tono burlón e irónico y es un enamorado del amor. Lleva más de una década ligado a la industria musical, pero no ha sido hasta junio de 2024 cuando ha dado el pelotazo en el sector. Juan David Loaiza Sepúlveda -nombre real- se ha convertido en uno de los cantantes más escuchados gracias a sus dos éxitos, Ohnana -más de 100 millones de visualizaciones en YouTube y número dos en Spotify España- y UWAIE.

El artista colombiano, que en 2021 firmó con La Industria INC, continúa perfilándose como el cantante del momento de la música urbana. Le ha costado mucho rozar la fama. Y no piensa soltarla. Se crio en una gasolinera de un pequeño pueblo de Colombia junto a su madre y nunca ha tenido figura paterna. Desde pequeño, la música brotó en él. Su gran sueño es que su nombre y música nunca se olvide. "Dejar un legado", adelanta a la web de Informativos Telecinco.

Durante su reciente paso por España, Kapo subió al escenario del estadio Santiago Bernabéu en el concierto de Karol G, ha actuado en el festival Zevra de Valencia junto a Maluma y en el Coca Cola Music Experience, entre otros. Este medio ha conversado con él sobre sus inicios, su objetivo en la música, sus secretos, su futuro y sobre el amor.

Pregunta: De dónde viene el nombre de Kapo.

Respuesta: Es el apodo que tenía mi papá. Como no estuvo conmigo y no me dio su apellido, me puse su apodo. También hace alusión a que somos unos capos en nuestro mundo, unos lideres que vamos con todo a salir adelante y hacer todo por nuestros ideales.

P: Durante tu infancia viviste en una gasolinera, cuéntame más sobre esto.

R: Yo me crie en una gasolinera en El Cabuyal, un pueblo de Colombia, con mi madre y la señora del restaurante. Fue una infancia bonita. No había mucha maldad, pero sí era muy difícil conseguir oportunidades, y tocaba salir de ahí como fuera. Y ahora lo hemos logrado conectando con el público. He pasado de estar ahí a estar ahora en España, imagínate. Es increíble. De allí tengo recuerdos muy bonitos, siempre acompañando a mi madre. Una niñez bonita, pero también más madura, porque no tenía amigos y porque no había mucho que hacer. Pero todo ha sido muy inspirador para mí y se ha convertido en esos cimientos de lo que hoy soy.

P: Pocos recursos materiales, pero aún así, una infancia bonita, ¿no?

R: No había muchas cosas, la verdad, era complicado, pero no me gusta victimizar tanto mi historia. Si tú quieres estar feliz, lo estás y te obligas. Y así hice. Me obligué a estar bien y a salir adelante.

P: Y después de muchos años de lucha, sacrificio y trabajo, por fin lo consigues con Ohnana. ¿Esperabas triunfar con esta canción?

R: Sí, yo dije que esa canción iba a ser un mundial y lo es.

Por fin he podido comprarle una casa a mi madre

P: ¿A qué crees que se debe?

R: No lo sé. Creo que porque cambié mi actitud y dije que tenía que conseguirlo. Todo es psicológico, flaca. Todo el tiempo madrugando, agradeciendo y luchando con buenas energías.

P: Esto también refleja que esta carrera es muy efímera y que todo puede cambiar de un momento a otro. ¿Cómo estás gestionando ahora la fama, que te ha llegado de golpe?

R: Pues bonita, pero imagínate, todos estos 15 años han servido para emplearlo bien y para entender y llevar todo al público junto a mi equipo, con alianzas con otros artistas, marcas... Todo lo que nos ha tenido con vida y nos va a llevar a tener éxito. Es un avance continuo.

P: ¿Cuál ha sido tu mayor desembolso desde que lanzaste la canción?

R: Comprarle una casa a mi madre, gracias a Dios. En el pueblo siempre se dice que el deseo de uno es comprar una casa a la mamá. Y ya por fin se pudo. Espero seguir cumpliendo más sueños con la música y darlo todo.

P: ¿Quién es tu artista de ensueño con el que te gustaría colaborar?

R: Me gusta mucho C. Tangana, Alejandro Sanz, Rels B... No tengo un género exacto. Me gusta sin bandera, me gusta gente que no solamente tiene buena música, sino que tiene una historia por contar. Eso es muy gratificante para mí. Tienen todo mi respeto siempre.

P: ¿Quién es la persona más famosa que tienes en tus contactos?

R: (Piensa...) Tengo a Jhay Cortez, Nicky Jam, a Farruko, a Justin Bieber...

P: ¿A Justin Bieber?

R: No no, es broma (Se ríe). Pero lo tendré, hazme caso que lo tendré. Así va a ser. Acuérdate de lo que te digo. Son sueños que a punta de mente se hacen realidad.

P: ¿Qué significa 'a punta de mente'?

R: Que todo lo que sueñes y lo que quieras conseguir está a un paso de conseguirlo, sólo basta tener la mente enfocada.

P: Una palabra o frase que repitas.

R: Tengo tres. 'A punta de mente', 'Salidos', que significa como 'venga, vamos', y la tercera no te la puedo decir porque se la digo a mi novia. No te puedo contar todos mis secretos... Imagínate.

P: Un secreto o manía que tengas.

R: Que no puedo dormir sin calcetines.

P: ¿Qué momento de tu vida te gustaría revivir?

R: Me gustaría volver a estar en la gasolinera con mi mamá, simplemente en la acera, hablando. Lo hacíamos todos los días, fuera la hora que fuera. Y ahora casi no nos queda tiempo para eso, pero intentamos revivirlo cada vez que nos vemos.

No hay una historia de amor sin desamor

P: Algo de lo que te arrepientas.

R: No me arrepiento de nada. Todo ha sido chévere y un crecimiento. Quizá de no tener una buena actitud antes.

P: ¿Eres romántico?

R: Demasiado. Es lo único que me quedó a mí. Hay que tratar con amor y siempre hacer el amor, en el sentido de ser romántico y en el otro...

P: ¿Te inspira más el amor o el desamor?

R: Los dos, creo que están muy conectados y que no hay una historia de amor sin desamor.

P: ¿Cuál es el mensaje que quieres transmitir con tus canciones?

R: Pues con cada una hemos transmitido algo. Por ejemplo, en Ohnana es 'confía que todo va a estar bien'. En Uwaie que 'estoy enamorado'. Todo va ligado al amor y al desamor, a lo que nos mueva.

P: Muchos artistas aseguran que quieren ser padres jóvenes. ¿Te sientes identificado?

R: Pues padre joven en este momento no. Si Dios lo permite y quiere, que así sea. Pero yo lo que quiero ahora es trabajar, enfocarme y más adelante, cuando ya pueda y haya un momento, pues de una.

P: ¿Cuál es tu gran sueño?

R: Conectar con el público y que mi música no sea una tendencia. Quiero dejar un legado y una historia, que cuenten conmigo y que sepan que existo.

P: ¿Qué querrías que la gente supiera de ti?

R: Que soy un muchacho que tiene mucha historia y que tiene algo para darles, sea música, cariño o lo que sea, pero hay algo que siempre tendré para mi público.

P: ¿Cuál es el próximo proyecto que más te hace ilusión?

R: Mi álbum. Puede ser que llegue antes de que termine el año, pero no es definitivo. Y se vienen muchas más cosas. Estoy muy feliz.

