'Mufasa' o por qué el cine está intentando demostrar que los villanos no son tan malos

Hace ya más de una década que Disney decidió revisitar sus clásicos de animación y darles un lavado de cara en forma de película en acción real (conocidas como live action). Todo comenzó con la ‘Alicia en el país de las maravillas’ de Tim Burton, que trató de revitalizar el ya decaído 3D. Y, aunque no lo consiguió, sí que se convirtió en un éxito increíble en taquilla, y comenzó la era de las nuevas adaptaciones, que sigue en auge este año, y los que vienen, con nuevas versiones de ‘Lilo y Stitch’, ‘Vaiana’ o incluso de la competencia, con ‘Cómo entrenar a tu dragón’. Pero la que sin duda marcó un hito fue el live-action de ‘El rey león’, estrenado en 2019 , que actualmente es la décima película más taquillera de la historia.

Ahora, cuatro años después, nos llega su secuela: ‘Mufasa’ . Pero nada tiene que ver con ‘El rey león 2: el tesoro de Simba’), sino que es una historia totalmente nueva, funcionando a modo de precuela, y que busca contarnos cómo Mufasa llegó al trono… y cómo Scar se convirtió en Scar . Richard Jenkins vuelve a sentarse en la silla del director, y busca dar un poco más de profundidad a uno de los villanos más reconocidos de Disney, y del cine. ‘Mufasa’ al final es un ejemplo más de esa necesidad de volver atrás a nuestros villanos míticos para verles con otra perspectiva . Quizá no todo sea blanco y negro, y los malos no sean tan malos . Pero, ¿de dónde viene esto?

Disney, además, se ha especializado en ello. No en vano, tiene el mejor catálogo de villanos junto a Batman. Así que había personajes para rato. Y la primera de todas fue Maléfica , la malvada bruja que maldijo a Aurora y que nos hizo tener miedo al uso de una rueca (y también a aprender qué era). En la versión de 2014, Angelina Jolie dio vida al personaje , pero creando un trasfondo diferente. Ahora Maléfica no era mala, sino un hada que buscaba venganza contra el reino de los humanos por culpa de un rey tirano. La pérfida bruja del clásico de 1959 ahora tenía alas y vivía rodeada de criaturas de fantasía. Y, por supuesto, fue un éxito absoluto en taquilla. Así que Disney decidió seguir por el mismo camino y mirar de frente a otros villanos míticos para darles una razón de ser.

Así llegó también ‘Cruella’, protagonizada por Emma Stone. En este caso, dando vida a la villana de ‘101 Dálmatas’. Sí, la misma que quería despellejar a perros para hacerse abrigos de piel. En la película, que fue estrenada directamente en Disney Plus por culpa del COVID-19, conocíamos a Estella, una niña que queda huérfana tras un incidente de su madre con su malvada jefa. Desde ahí comienza una historia de coming of age, con venganza y redención incluida. Pero mostrándonos a Cruella de Vil como, de nuevo, una antiheroína que no fue mala desde el principio. Ya lo decía Rosseau, el ser humano es bueno por naturaleza y es la sociedad la que lo corrompe. Y Disney parece querer seguir por ese camino.