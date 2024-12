En lugar de hablar de la alegría y el espíritu navideño, Michel optó por relatar una historia de desamor: "Last Christmas, I gave you my heart, but the very next day you gave it away" ("Las pasadas navidades te di mi corazón, pero al día siguiente me lo devolviste"). Esta letra de desilusión contrastó con la típica alegría asociada a la Navidad, pero no impidió que la canción se convirtiera en un clásico.