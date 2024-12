‘Avatar’, la película de James Cameron, cumple 15 años

Matt Damon estaba en la cima de su carrera cuando tuvo la oportunidad de oro de participar en la epopeya de ciencia-ficción

El rodaje de 'El Padrino II': del plantón de Marlon Brando a los problemas durante la grabación

James Cameron es, sin duda, uno de los grandes visionarios de la historia del cine. Aunque su carrera como director haya ido menguando en títulos en los últimos años, no se le puede negar su impacto en la cultura popular. ‘Terminator 2’, ‘Aliens’, ‘Mentiras arriesgadas’… son solo una pequeña muestra del gran talento del realizador. Pero su gran explosión llegó con ‘Titanic’, una de las películas más relevantes de la historia del cine, y que actualmente sigue firme como la cuarta película más taquillera. El único film antes del año 2000 que se encuentra entre las 37 más taquilleras de todos los tiempos. Habría que bajar hasta ese puesto para encontrar a ‘Parque Jurásico’, cuyo estreno fue en 1993. Pero, no contento con eso, del top5, también encontramos otras dos de sus historias. ‘Avatar’ y su secuela ‘Avatar: el sentido del agua’. ¿Cómo no vamos a colocar a Cameron en el Olimpo de los directores?

Polémicas aparte sobre el impacto real de su saga ‘Avatar’, lo cierto es que ya han pasado quince años desde el estreno de la primera parte, allá por las navidades de 2009. Su 3D era una técnica tan depurada que no se había visto hasta el momento. La gente acudió en masa a experimentarlo en salas de cine de todo el mundo. Y aunque la historia haya envejecido regular (y no tuviera demasiada complejidad), lo cierto es que sus efectos siguen siendo brillantes a día de hoy.

Sigourney Weaver y Zoe Saldaña son dos de las estrellas que protagonizan la película. Pero el protagonista masculino, Sam Worthington, no acabó de calar entre el público. Quizá por su poco carisma o por no tener estatus de estrella. Las cosas podrían haber sido, eso sí, muy diferentes. Porque la primera opción de Cameron no fue Worthington, sino Matt Damon.

El ganador de un Oscar por el guion de ‘El indomable Will Hunting’ es uno de los grandes nombres del Hollywood de los últimos veinte años. Tras su Oscar, su fama despegó. Llegarían películas como ‘El talento de Mr. Ripley’, ‘Oceans Eleven’ junto a Brad Pitt y George Clooney, o la trilogía de acción de Jason Bourne, que tanto impactó en el cine de acción. Sin Bourne no habría existido el Bond de Daniel Craig o las películas de John Wick. Y precisamente se encontraba rodando la tercera de las películas, ‘El ultimátum de Bourne’, cuando llegó la llamada de James Cameron. Estaba preparando su nueva película, ‘Avatar’, y le quería a él como protagonista. No solo eso, sino que además le puso sobre la mesa una oferta irrechazable, que incluía el 10% de la taquilla final. Sí, hemos hecho los cálculos: unos 290 millones de dólares.

Cuando me la ofreció, me dijo: 'Ahora, escucha. No necesito a nadie. No necesito un nombre para esto, un actor con nombre. Si no lo aceptas, encontraré a un actor desconocido y se lo daré, porque la película no te necesita

“Cuando me la ofreció, me dijo: 'Ahora, escucha. No necesito a nadie. No necesito un nombre para esto, un actor con nombre. Si no lo aceptas, encontraré a un actor desconocido y se lo daré, porque la película no te necesita. Pero si aceptas el papel, te daré el 10%”, recordó el actor en una entrevista para GQ UK. "Estoy seguro de que es la mayor cantidad de dinero que un actor ha rechazado nunca, ¿sabes? Pero yo ya tenía un contrato. Estaba en mitad del rodaje de la película de ‘El ultimátum de Bourne’ y sabía que íbamos a necesitar trabajo al final y que tenía que llegar hasta la línea de meta. Si aceptaba la oferta de Cameron, tendría que abandonar la película antes de tiempo y dejarles un poco en la estacada, y yo no quería hacer eso”.

Cameron llevaba trabajando en ‘Avatar’ desde mediados de los años 90. Un proyecto mastodóntico que tuvo que esperar mucho tiempo para poder hacer realidad, sobre todo debido a las limitaciones tecnológicas de la época. Y según fue avanzando el proyecto, tenía claro quién quería que fuera su protagonista. Y no es que Damon no quisiera trabajaron con él, pero el conflicto entre calendarios de rodajes es de lo más habitual en Hollywood, y en esta ocasión, el timing no jugó a favor del actor. “Yo quería desesperadamente trabajar con Cameron”, explicó Damon en una entrevista para Deadline.

“Se lo dije a John Krasinski. Estábamos escribiendo esta pequeña película hace mucho tiempo llamada 'Promised Land' y estábamos en mi cocina y era un sábado por la mañana y estábamos en un descanso. Le hablé de 'Avatar', y se lanzó de la silla. Empezó a pasearse por la cocina y me dijo: 'Nada en tu vida sería diferente hoy si hubieras hecho esa película, excepto que tú y yo estaríamos teniendo esta conversación en el espacio’".

El propio Cameron se pronunció sobre la opción de Damon como protagonista de su saga mientras promocionaba ‘Avatar: el sentido del agua’. Y, como siempre, fue claro en sus palabras. "Se está castigando a sí mismo por esto... 'Matt, eres una de las estrellas de cine más grandes del mundo, supéralo’”, sentenció el director. “Tenía que hacer otra película de 'Bourne' que estaba en su agente y no había nada que pudiera hacer al respecto, así que tuvo que declinar, lamentablemente”. Lo cierto es que la estrella de Matt Damon ha seguido brillando todos estos años. El mismo 2009 en el que se estrenó ‘Avatar’, el actor estrenó ‘Invictus’, consiguiendo una nominación al Oscar a Mejor Actor Secundario. Y, desde entonces, no ha dejado de trabajar. Así que, aunque duela, quizá Cameron tenga razón y ya haya llegado la hora de superarlo, Matt.

Suscríbete a las newsletters de Informativos Telecinco y te contamos las noticias en tu mail.