La cultura popular está repleta de personajes icónicos que trascienden el tiempo y el espacio, y que perduran en la mente de varias generaciones. Ahí tenemos desde Super Mario a Darth Vader, pasando por Gollum, Spider-Man o Superman. Prácticamente no hay nadie en el mundo que no haya oído hablar de ellos, o les haya visto de alguna u otra forma. Iconos duraderos que se van actualizando con el paso de los años para seguir manteniéndose frescos y modernos. Pero, si hay uno que destaca por encima de todos, y que está muy cerca de cumplir los 100 años como, quizá, el personaje más famoso del mundo , el más reconocible, ese es Mickey Mouse.

A partir de ahí, el famoso ratón apareció en varios cortometrajes hasta que llegó la agencia King Features Syndicate. Esta pidió a Disney una licencia para usar a Mickey Mouse en sus populares tiras cómicas, y con guión del propio Walt, tuvo su primera aventura impresa con el título de ‘Lost on a desert island’ (‘Perdidos en una isla desierta’) , aunque a España no llegaría hasta 1934, cuatro años después de su debut. Pero las tensiones en el equipo empezaron a surgir. Walt estaba demasiado centrado en la animación, que consideraba el futuro inmediato, así que dejó de guionizar las tiras cómicas. Iwerks acabó yéndose a la competencia y también abandonó el barco. Y el que en un principio solo se encargaba del entintado, Win Smith, acabó siendo el encargado de todo, un trabajo que le sobrepasó por completo y terminó dimitiendo.

Así que Walt Disney decidió darle el trabajo a Floyd Gottfredson, dibujante y animador que estaba trabajando como intercalador en los cortos de Mickey Mouse. Se lo ofreció como algo temporal, y este aceptó, aunque reacio porque no quería volver al mundo de las tiras cómicas. "Al cabo de un mes me preguntaba si Walt estaría aún buscando seriamente a alguien. Y tras dos meses me empezó a preocupar la idea de que pudiera encontrar a alguien que me sustituyera, porque disfrutaba haciendo aquel trabajo y quería continuar haciéndolo”, explicaba sobre su nuevo trabajo como creador de los mini-cómics de Mickey. Pero su etapa al frente del personaje fue la que sentó las bases de lo que conocemos hoy en día como Mickey Mouse. El éxito fue arrollador, y Gottfredson era un experto en crear toda una iconografía alrededor del personaje.