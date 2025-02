Fallece el guionista y actor Daniel Fajardo a los 76 años

El director Ramon Térmens ha expresado su pesar por el fallecimiento de Fajardo con el que ha trabajado "codo con codo" en cinco películas. " Su pérdida me causa un vacío casi insoportable , y sólo encuentro consuelo en las palabras de ánimo que me daba en los últimos tiempos, para que siguiera adelante con los proyectos que teníamos en marcha", ha escrito Termens en un comunicado.

Con 'Negro Buenos Aires' inició su colaboración con el cineasta Ramon Térmens como guionista y actor, formando una sociedad creativa que se extenderá a cuatro películas más: 'Catalunya über alles!', 'The evil that men do', 'La dona il·legal' y 'Societat Negra'. Después de vivir 50 años en Estados Unidos, en la actualidad residía en Sitges.