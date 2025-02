Mari Trini está en 2025 más vigente incluso que cuando publicó 'Yo no soy esa' en 1971. Ya entonces aquel desafío a los estereotipos y el machismo de una época fue todo un éxito popular, pero hoy es un himno de empoderamiento femenino que ha traspasado generaciones. Así lo ha entendido One Mafalda, nombre artístico de Mafalda de Bulgaria, que ha reinventado el clásico de la cantautora murciana en 'Ya no soy esa' con una sonoridad más actual.