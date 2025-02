Kendrick Lamar no ha sido el único artista que ha actuado en la gran noche de la Super Bowl, celebrada en Nueva Orleans, Estados Unidos. Antes de que comenzara el partido - que se ha saldado con la aplastante derrota de los Philadelphia Eagles frente a los Kansas City Chiefs (22-40) - la cantante Lady Gaga ha conectado con las cámaras del estadio para retransmitir una actuación muy especial. Ella misma, acompañada de coro y piano, se ha situado en la calle Bourboun Street , lugar donde se cometió el trágico atentado registrado en la madrugada del 1 de enero de 2025, para cantar en directo 'Hold my hand'.

Antes de la celebración del partido, se especuló mucho sobre si Lamar iba a cantar o no su tema Not Like Us, en el que acusa al también rapero Drake de pedofilia. Y, efectivamente, lo ha interpretado, con la letra explícita. Justamente durante esta parte de la actuación, las cámaras han enfocado a la tenista Serena Williams, que se ha hecho viral por bailar su polémico crip walk en el escenario.