Acontecimientos musicales y sociopolíticos convergieron en el tiempo y contribuyeron a que en varias poblaciones del País Vasco brotaran grupos que escupían ira con guitarras. “El punk llega a Euskadi con un poco de retraso pero con mucha fuerza”, explica Jerry. “ En 1979 empiezan a aparecer las primeras bandas de punk , que creó una brecha generacional muy grande. Los discos los ordenábamos según si eran anteriores o posteriores al punk. ¿Habría existido algo similar sin el punk? Difícilmente, aunque no era el único estilo que seguían estas bandas”.

Las drogas tuvieron un efecto devastador en toda la cultura nacional de aquellos años. El rock radical vasco no fue excepción. “ Tristemente se democratizan las drogas ”, indica el autor. “Llegan primero a unas elites: hijos díscolos de la burguesía que quieren probar algo que saben que en otros lugares del mundo lo toma la juventud contestataria. Luego acaba llegando a muchísima gente. Los efectos son evidentes: se llevó a mucha gente ”.

Pero más que consignar la debacle de las drogas, el libro de Corral plantea la duda de si se utilizaron desde el poder para desestabilizar a una juventud molesta. “Lo que más me interesa es la opinión sobre si existió algo organizado —dice—, como se sospecha que había ocurrido en otras partes del planeta. Si desde altas instancias se pensó que podía contribuir a que esta gente alborotada dejara de estarlo. Hay opiniones para todos los gustos”.

Tras recabar los puntos de vista de sus entrevistados, Corral sigue sin tenerlo claro: “No puede haber una única opinión ni nadie puede decir la única verdad. Para saber lo que ocurrió habría que desclasificar documentos. La sospecha está ahí. Hay quien dice que fue una auténtica milonga y otros tienen bastante claro que sí, por el movimiento independentista más belicoso. Yo no lo sé. Me cuesta pensar que fuese tan organizado. Era todo como muy chapucero lo que se hizo aquellos años desde las instituciones. Pudieron utilizar algo que ya estaba pasando. Eso puede estar más cerca. En los bares se sabía que se traficaba, pero la policía no hacía nada. Cualquier opinión que se dé hay que hacerla con cautela y reservas”.